媽祖搭林鐵巡山城 阿里山神旅行4天吸引逾5萬人次

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
遶境隊伍行經畫面。圖／阿里山國家風景區管理處提供
阿里山國家風景區管理處攜手新港奉天宮策畫「阿里山神旅行・抵嘉」，12月19日至22日舉行並圓滿落幕，4天活動吸引超過5萬人次參與與關注。阿里山管理處處長黃怡平表示，這趟結合信仰鐵道與山林的旅程，不僅是觀光推廣，更是一場貼近土地與心靈的深度交流，讓阿里山以全新面貌被世界看見。

阿里山管理處表示，本次活動由新港奉天宮四街祖媽領銜，結合澎湖天后宮、金門南門境天后宮、馬祖天后宮等離島信仰，並串聯嘉義縣18鄉鎮與嘉義市東、西區共25尊神明，首度搭乘林業鐵路「栩悅號」生態列車，巡幸阿里山鄉、梅山鄉、竹崎鄉及番路鄉。神尊隨鐵道深入山林，沿線串聯部落聚落、特色景點與重要觀光節點，形塑獨具特色的移動式文化觀光路線，吸引大批信眾與遊客沿途駐足參與。

神旅行行程除鐵道路線外，也延伸至多處代表性景點。眾神移駕梅山鄉瑞峰1314觀景台，在海拔1314公尺的制高點俯瞰層層茶園，讓宗教信仰與高山茶文化相互交融；隨後更造訪甫獲選「台灣觀光100亮點」十大亮點之一的二延平步道，在夕陽、雲海與山巒交織的景致中，呈現「神明與山林同行」的難得畫面，讓在場民眾深受感動。

黃怡平表示，4天3夜旅程歷經日出、雲海與甘霖，沿線鄉親以最純樸、最熱情的方式迎接眾神，展現山城濃厚的人情味。他感謝眾神庇佑，讓活動順利圓滿，也期許媽祖走過的路都能風調雨順、國泰民安。

管理處表示，此次「阿里山神旅行・抵嘉」成功結合宗教文化、生態旅遊與林業鐵路文化資產，從海邊到雲端，串聯離島與本島信仰，為阿里山觀光開創嶄新模式。未來將持續推動具深度文化底蘊的觀光體驗，讓阿里山的美隨著信仰與鐵道足跡，走向國際舞台。

「台澎金馬海神媽祖」首次搭乘阿里山林業鐵路「栩悅號」觀光列車登上阿里山。圖／阿里山國家風景區管理處提供
新港奉天宮四街祖媽巡幸太平雲梯。圖／阿里山國家風景區管理處提供
眾神繞境各村落。圖／阿里山國家風景區管理處提供
交通部長陳世凱（右）及交通部觀光署長陳玉秀（左）伴隨神尊搭乘「栩悅號」。圖／阿里山國家風景區管理處提供
新港奉天宮四街祖媽巡幸1314觀景台。圖／阿里山國家風景區管理處提供
於嘉義市北門車站登車儀式大合照。圖／阿里山國家風景區管理處提供
沿途鄉親們參拜。圖／阿里山國家風景區管理處提供
由新港奉天宮四街祖媽、澎湖天后宮、金門南門境天后宮及馬祖天后宮等四大尊神領銜首度搭乘林業鐵路「栩悅號」生態列車，巡幸阿里山。圖／阿里山國家風景區管理處提供
阿里山平安宴，星光辦桌。圖／阿里山國家風景區管理處提供
