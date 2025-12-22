台南耶誕搖滾演唱會受歡迎 27日移師新營草地音樂會

台南市府20日晚間在永華市政中心舉辦耶誕搖滾演唱會，轉播單位統計電視觸及率約25萬人、網路曝光數達127萬人次，系列活動27日移師新營南瀛綠都心公園，市府籲粉絲把握。

台南市政府今天發布新聞稿表示，依據轉播單位電視收視調查、網路直播數據顯示，20日晚間搖滾耶誕演唱會電視觸及率約達25萬人，網路直播曝光數達127萬人次，網路轉播聊天室訊息破2萬則，卡司受喜愛程度可見一斑。

台南市政府說明，電視收視率最高落在影視歌三棲女神鄭恩地，網路部分則是活動尾聲一段意外尋童召喚，融化網友的心，當時主持人籃籃在台上緊急幫忙民眾協尋在活動現場分開的小孩，鄭恩地透過另一名主持人李多慧以韓文說明了解後，溫暖與台下觀眾互動，也幫忙協尋小孩。

台南市政府指出，「2026台南好young」耶誕跨年系列活動，第2場演唱會「南瀛草地音樂會」，將在27日晚間下午5時30分於新營區南瀛綠都心公園登場，邀請本土天團玖壹壹、影歌視三棲郭書瑤、情歌王子林隆璇，日本女力組合Faulieu.等知名藝人輪番上陣，呼籲民眾把握機會前往參與。