馬年將至 台南百年米廠連八年推水稻月曆及禮盒接地氣

台南後壁芳榮米廠結合藝術家張百舜，今天推出馬年新米文創禮盒，限量500盒，售價300元。更有以後壁為田間地景的精美月曆，僅有1200份，只送不賣，希望宣揚業者百年來米廠「種好米、碾好米、賣好米」接地氣經營理念。

馬年將至，逾百年的後壁芳榮米廠連續8年推出月曆，以後壁田間（稻田）為發想主題，包括有稻穗、田埂、秧田、稻間鴨等地景，貼近土地詮釋與在地連結。

芳榮稻米契作集團執行長黃麗琴表示，今年以馬年「奔馳好運、豐穗相隨」為主題，邀請藝術家張百舜創作2026年「駿祥米禮盒」與「馬年奔馳年曆」封面，融入芳榮米廠吉祥物──象徵土地靈性與豐收預兆的「青蛙大哥」。

芳榮米廠公關經理張美雪說明，畫面中，良馬代表堅韌前行的力量，「駿」寓意不懈奔馳，「祥」象徵瑞氣與好運，而青蛙大哥則如同守護稻田的夥伴，連結水源、農作與自然節奏，傳遞對土地的尊重與感謝。

而整體視覺以溫暖細膩的插畫語言，凝聚碾米工匠的專注與歲時耕作的智慧，讓一份好米不只是餐桌上滋養，更成為承載祝福、陪伴人們迎向踏實豐收新一年的文化禮贈。