快訊

張文隨機殺人30公分凶刀照曝 戰術背心竟還有2短刀2噴槍

中職／不公開的保護名單秒見光 林威助認為不妥盼聯盟有規範

台南與日本延岡市締結友誼市 續推學生互訪交流

中央社／ 台南22日電

日本宮崎縣延岡市長三浦久知今天帶領延岡市參訪團到台南市政府拜會，並與台南市長黃偉哲代表雙方簽署友誼城市協定，延岡市成為台南第62個國際締盟城市，將持續推動學生互訪。

台南市政府指出，此次延岡市參訪團由三浦久知與議長早瀨賢一帶領，一行共17人，市府則由黃偉哲率新聞及國際關係處長蘇恩恩、教育局副局長楊智雄、經發局主任秘書徐國清等人迎接。

黃偉哲在雙方會面時表示，延岡市與台南市在城市發展理念及地方特色上，皆具高度交流潛力，尤其是延岡的代表性企業旭化成株式會社在台南官田區設有子公司，兩市在產業合作基礎上，多年來持續互動。

黃偉哲表示，此次雙方締結為友誼市，象徵兩市情誼更進一步深化，台南市計畫將轄區內一條新設道路命名為「延岡路」，作為兩市締盟重要紀念，象徵雙方友誼長存、交流永續。

黃偉哲提到，延岡工業高校與國立成功大學附屬台南工業高級中等學校長期以來持續交流與互訪，雙方透過跨國產學交流增進青年世代的國際視野，成果豐碩，未來期盼在既有基礎上，持續推動學生互訪及多元學習合作，讓友誼世代傳承。

三浦久知表示，台灣與日本地理距離接近，尤其延岡市位在九州南部，期盼透過地緣優勢，進一步加深雙方合作，台南市是半導體重鎮，數位產業與智慧城市推展也很有成果，延岡市近年積極推動永續智慧發展，希望能與台南交流經驗與做法。

三浦久知說明，今年5月成大附屬南工師生前往延岡交流，明年延岡的學校也將到台南研修，後續研議推動雙方國中小學在體育、教育、文化方面交流。

黃偉哲 日本

延伸閱讀

台南在地企業捐2輛災情勘查車、後勤車 取之社會、用之社會

台南好米季走進後壁「一粒米，重建一個家」

台南觀光國際行銷成績亮眼 直飛日本熊本航線明啟航

台南敲鐘祈福跨年邁入第7年 百年古鐘助陣迎新年

相關新聞

台南敲鐘祈福跨年邁入第7年 百年古鐘助陣迎新年

眾神之都不一樣的跨年！由台南民間團體發起、市府共同主辦的敲鐘祈福特色跨年邁入第7年，今年一樣在31日晚間11點15分同步...

南市衛生局推牡蠣物種茶葉重金屬檢驗 六都首創

台南市衛生局今年新增牡蠣及茶葉重金屬多重元素分析，其中，牡蠣物種鑑別及茶葉重金屬檢驗更是六都首創，明年將結合農業局等局處...

馬年將至 台南百年米廠連八年推水稻月曆及禮盒接地氣

台南後壁芳榮米廠結合藝術家張百舜，今天推出馬年新米文創禮盒，限量500盒，售價300元。更有以後壁為田間地景的精美月曆，...

台南在地企業捐2輛災情勘查車、後勤車 取之社會、用之社會

台南在地企業興南鑄造廠股份有限公司秉持「取之於社會、用之於社會」理念，在公共安全與民生福祉上持續回饋地方，今天捐贈消防局...

斗南東外環道動工補齊路網 1公里新闢工程拚2027年完工

雲林縣斗南鎮位處省道台1線、高速公路、快速道路及鐵路系統交會樞紐，但外環路網僅延伸到信義路，近年市區道路通行壓力逐年攀升...

青銀共居卡關？台南一中聯歡會 拋出「共融」新解方

台灣人口結構邁入超高齡社會，高齡照護的服務刻不容緩，而當全台還在討論「青銀共居是不是把年輕人和長輩硬塞在同一屋簷下」的成效時，而這場看似「校友聚會」的活動，卻悄悄提出了另一種更生活、更接地氣的「共融答

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。