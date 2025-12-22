台南在地企業捐2輛災情勘查車、後勤車 取之社會、用之社會

台南在地企業興南鑄造廠股份有限公司秉持「取之於社會、用之於社會」理念，在公共安全與民生福祉上持續回饋地方，今天捐贈消防局第四救災救護大隊價值逾253萬的後勤車1輛與災情勘查車1輛，將有效協助未來救災指揮、後勤支援與現場災情勘查工作。

台南市消防局指出，此次由興南鑄造廠捐贈的2輛車輛，將投入災害現場救災指揮、載運指揮幕僚人員與相關裝備，協助指揮與統籌救災行動；2輛車將大幅提升第四大隊在面對火災、地震、水災等各類災害時，現場指揮調度及支援後勤裝備運輸的整體救災效率。

今天捐贈儀式在善化區第四大隊辦理，由興南鑄造廠董事長鄧景名出席捐贈，消防局由第四大隊大隊長蔡國保代表受贈；市長黃偉哲表示，感謝興南鑄造廠熱心投入公共安全，將企業成功回饋給城市，用行動守護台南，公私協力讓台南更有韌性、更安全。