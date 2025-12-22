台南在地企業捐2輛災情勘查車、後勤車 取之社會、用之社會
台南在地企業興南鑄造廠股份有限公司秉持「取之於社會、用之於社會」理念，在公共安全與民生福祉上持續回饋地方，今天捐贈消防局第四救災救護大隊價值逾253萬的後勤車1輛與災情勘查車1輛，將有效協助未來救災指揮、後勤支援與現場災情勘查工作。
台南市消防局指出，此次由興南鑄造廠捐贈的2輛車輛，將投入災害現場救災指揮、載運指揮幕僚人員與相關裝備，協助指揮與統籌救災行動；2輛車將大幅提升第四大隊在面對火災、地震、水災等各類災害時，現場指揮調度及支援後勤裝備運輸的整體救災效率。
今天捐贈儀式在善化區第四大隊辦理，由興南鑄造廠董事長鄧景名出席捐贈，消防局由第四大隊大隊長蔡國保代表受贈；市長黃偉哲表示，感謝興南鑄造廠熱心投入公共安全，將企業成功回饋給城市，用行動守護台南，公私協力讓台南更有韌性、更安全。
消防局局長楊宗林表示，政府資源有限，但地方公共安全需求日增，興南鑄造廠的慷慨捐贈，不僅補足消防救災能量，更展現企業共同守護市民的決心，消防局將善加利用這2輛車，讓救災、救人、勘災變得更迅速、安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言