斗南東外環道動工補齊路網 1公里新闢工程拚2027年完工

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗南鎮公所為強化鎮內東西向交通串聯、有效分流市區車流，鎮公所克服多年土地徵收瓶頸，今動工新闢1公里長的東外環道路，預計2027年3月完工。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗南鎮位處省道台1線、高速公路、快速道路及鐵路系統交會樞紐，但外環路網僅延伸到信義路，近年市區道路通行壓力逐年攀升，為強化鎮內東西向交通串聯、有效分流市區車流，鎮公所克服多年土地徵收瓶頸，今動工新闢1公里長的東外環道路，預計2027年3月完工。

「東外環道路新闢工程」工程獲中央補助約1.57億元、縣政府補助2593萬元，公所自籌配合款1112萬元，總經費1.95億元，今天動工，雲林縣長張麗善、內政部國土管理署中區都市基礎工程分署長陳俊雄、立委張嘉郡、雲林縣議長黃凱、雲林縣斗南鎮公所鎮長沈暉勛及多位地方民代出席，盼完工後有效紓解市區車流。

沈暉勛表示，斗南鎮市區受鐵路縱貫鐵路阻隔東西兩側均衡發展，近年來人口成長快速、商業發達，因此開闢外環道，從建國一路延伸至建國三路及信義路交叉口，全長將近四公里，但外環道偏重在西側地區，為均衡東西區發展，他上任後承諾闢建東外環道，「今天終於能兌現承諾」。

東外環道設從信義路為起點，一路延伸至仁愛路全長約1公里，設置25米寬的雙向四車道，工程預計2027年3月完工，屆時有望紓解將近4成車流。

陳俊雄表示，近年中央透過多項道路改善措施，協助雲林縣改善交通路網，並持續精進交通環境，累計補助金額已逾43億元，盼完工後完整串連斗南東、西外環道路系統，未來也會持續協助雲林改善交通環境；張麗善表示，盼外環道完工後，未來平衡斗南東西區平衡發展。

雲林 張麗善 張嘉郡

