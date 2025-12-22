西港救護量能再提升 南寳樹脂捐近500萬元救護車及設備

台南西港區近年因緊鄰南科，往來車輛頻繁，消防救護日益吃緊，南寳樹脂化學公司今天捐贈價值483萬元救護車及裝備給予西港消防分隊，希望提升消防救護量能守護地方，消防弟兄們讚稱，這是最實際的及時雨。

為表達對此次捐贈儀式重視，南寳樹脂化學公司董事長吳政賢更親自出席，南市消防局第三救災救護大隊副大隊長陳裕仁代表受贈，帶領打火弟兄們表達感謝。

吳政賢說，南寳樹脂集團落腳西港數十年，考量台灣即將邁入超高齡化社會之際，救護案件及難度勢必日益增加，尤其這幾年西港因南科外溢效應，救護勤務日增，車輛及裝備更於長期高負載使用下造成耗損，再次捐贈救護車協助消防局改善救護量能，以實際行動回饋在地居民。

消防局第三大隊長鄭誌峰感謝南寳樹脂集團，他指出，本次捐贈救護車配備完整，總價值達483萬元，包括最新型自動心肺復甦機（價值95萬元）與新式電動擔架床等進階醫療裝備。

另外，自動心肺復甦機可在救護途中提供穩定且高品質胸外按壓；電動擔架床則有效降低救護出勤人員長期搬運時的體力負荷與風險，同時也捐贈救護安全鞋一批，與會消防弟兄們說，這的確是最實際需要的裝備。