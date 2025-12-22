聽新聞
0:00 / 0:00
西港救護量能再提升 南寳樹脂捐近500萬元救護車及設備
台南西港區近年因緊鄰南科，往來車輛頻繁，消防救護日益吃緊，南寳樹脂化學公司今天捐贈價值483萬元救護車及裝備給予西港消防分隊，希望提升消防救護量能守護地方，消防弟兄們讚稱，這是最實際的及時雨。
為表達對此次捐贈儀式重視，南寳樹脂化學公司董事長吳政賢更親自出席，南市消防局第三救災救護大隊副大隊長陳裕仁代表受贈，帶領打火弟兄們表達感謝。
吳政賢說，南寳樹脂集團落腳西港數十年，考量台灣即將邁入超高齡化社會之際，救護案件及難度勢必日益增加，尤其這幾年西港因南科外溢效應，救護勤務日增，車輛及裝備更於長期高負載使用下造成耗損，再次捐贈救護車協助消防局改善救護量能，以實際行動回饋在地居民。
消防局第三大隊長鄭誌峰感謝南寳樹脂集團，他指出，本次捐贈救護車配備完整，總價值達483萬元，包括最新型自動心肺復甦機（價值95萬元）與新式電動擔架床等進階醫療裝備。
另外，自動心肺復甦機可在救護途中提供穩定且高品質胸外按壓；電動擔架床則有效降低救護出勤人員長期搬運時的體力負荷與風險，同時也捐贈救護安全鞋一批，與會消防弟兄們說，這的確是最實際需要的裝備。
消防局長楊宗林表示，新救護車能即刻投入緊急救護、重大事故與急症處置等各項勤務，讓民眾在第一時間就能獲得更妥適的醫療協助，新車採高可視度外觀設計，可提升警示效果並確保出勤行車安全。另外亦考量南科新生活圈北擴，年輕人口增加，本次捐贈亦強化幼兒、兒童等特殊救護情況，增添兒童用擔架床固定裝置及訓練用嬰兒全身Ｑ安妮等裝備器材。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言