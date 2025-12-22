快訊

張文隨機殺人30公分凶刀照曝 戰術背心竟還有2短刀2噴槍

中職／不公開的保護名單秒見光 林威助認為不妥盼聯盟有規範

聽新聞
0:00 / 0:00

西港救護量能再提升 南寳樹脂捐近500萬元救護車及設備

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南寳樹脂化學今天捐贈價值483萬元救護車及裝備給予西港消防分隊，希望提升消防救護量能守護地方。記者謝進盛／翻攝
南寳樹脂化學今天捐贈價值483萬元救護車及裝備給予西港消防分隊，希望提升消防救護量能守護地方。記者謝進盛／翻攝

台南西港區近年因緊鄰南科，往來車輛頻繁，消防救護日益吃緊，南寳樹脂化學公司今天捐贈價值483萬元救護車及裝備給予西港消防分隊，希望提升消防救護量能守護地方，消防弟兄們讚稱，這是最實際的及時雨。

為表達對此次捐贈儀式重視，南寳樹脂化學公司董事長吳政賢更親自出席，南市消防局第三救災救護大隊副大隊長陳裕仁代表受贈，帶領打火弟兄們表達感謝。

吳政賢說，南寳樹脂集團落腳西港數十年，考量台灣即將邁入超高齡化社會之際，救護案件及難度勢必日益增加，尤其這幾年西港因南科外溢效應，救護勤務日增，車輛及裝備更於長期高負載使用下造成耗損，再次捐贈救護車協助消防局改善救護量能，以實際行動回饋在地居民。

消防局第三大隊長鄭誌峰感謝南寳樹脂集團，他指出，本次捐贈救護車配備完整，總價值達483萬元，包括最新型自動心肺復甦機（價值95萬元）與新式電動擔架床等進階醫療裝備。

另外，自動心肺復甦機可在救護途中提供穩定且高品質胸外按壓；電動擔架床則有效降低救護出勤人員長期搬運時的體力負荷與風險，同時也捐贈救護安全鞋一批，與會消防弟兄們說，這的確是最實際需要的裝備。

消防局長楊宗林表示，新救護車能即刻投入緊急救護、重大事故與急症處置等各項勤務，讓民眾在第一時間就能獲得更妥適的醫療協助，新車採高可視度外觀設計，可提升警示效果並確保出勤行車安全。另外亦考量南科新生活圈北擴，年輕人口增加，本次捐贈亦強化幼兒、兒童等特殊救護情況，增添兒童用擔架床固定裝置及訓練用嬰兒全身Ｑ安妮等裝備器材。

南寳樹脂化學今天捐贈價值483萬元救護車及裝備給予西港消防分隊，希望提升消防救護量能守護地方，消防弟兄們讚稱，這是最實際的及時雨。記者謝進盛／翻攝
南寳樹脂化學今天捐贈價值483萬元救護車及裝備給予西港消防分隊，希望提升消防救護量能守護地方，消防弟兄們讚稱，這是最實際的及時雨。記者謝進盛／翻攝
南寳樹脂化學今天捐贈價值483萬元救護車及裝備給予西港消防分隊，希望提升消防救護量能守護地方。記者謝進盛／翻攝
南寳樹脂化學今天捐贈價值483萬元救護車及裝備給予西港消防分隊，希望提升消防救護量能守護地方。記者謝進盛／翻攝
為表達對此次捐贈儀式重視，南寳樹脂化學公司董事長吳政賢（左一）親自出席，南市消防局第三救災救護大隊副大隊長陳裕仁代表受贈。記者謝進盛／翻攝
為表達對此次捐贈儀式重視，南寳樹脂化學公司董事長吳政賢（左一）親自出席，南市消防局第三救災救護大隊副大隊長陳裕仁代表受贈。記者謝進盛／翻攝

救護車 南科 電動

延伸閱讀

隨機攻擊案掀檢討聲 張文換裝畫面首曝光！警曝2度變裝、換交通工具

登山團拉拉山傳3人失聯 桃園消防靠「這招」接應成功

科技執法引爭議　高雄首創 AI 影像過濾機制　減少誤罰與申訴

頭份2歲童中指卡椅洞抽不出來 消防救護連人帶椅送醫拆剪

相關新聞

台南敲鐘祈福跨年邁入第7年 百年古鐘助陣迎新年

眾神之都不一樣的跨年！由台南民間團體發起、市府共同主辦的敲鐘祈福特色跨年邁入第7年，今年一樣在31日晚間11點15分同步...

南市衛生局推牡蠣物種茶葉重金屬檢驗 六都首創

台南市衛生局今年新增牡蠣及茶葉重金屬多重元素分析，其中，牡蠣物種鑑別及茶葉重金屬檢驗更是六都首創，明年將結合農業局等局處...

馬年將至 台南百年米廠連八年推水稻月曆及禮盒接地氣

台南後壁芳榮米廠結合藝術家張百舜，今天推出馬年新米文創禮盒，限量500盒，售價300元。更有以後壁為田間地景的精美月曆，...

台南在地企業捐2輛災情勘查車、後勤車 取之社會、用之社會

台南在地企業興南鑄造廠股份有限公司秉持「取之於社會、用之於社會」理念，在公共安全與民生福祉上持續回饋地方，今天捐贈消防局...

斗南東外環道動工補齊路網 1公里新闢工程拚2027年完工

雲林縣斗南鎮位處省道台1線、高速公路、快速道路及鐵路系統交會樞紐，但外環路網僅延伸到信義路，近年市區道路通行壓力逐年攀升...

青銀共居卡關？台南一中聯歡會 拋出「共融」新解方

台灣人口結構邁入超高齡社會，高齡照護的服務刻不容緩，而當全台還在討論「青銀共居是不是把年輕人和長輩硬塞在同一屋簷下」的成效時，而這場看似「校友聚會」的活動，卻悄悄提出了另一種更生活、更接地氣的「共融答

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。