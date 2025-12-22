青銀共居卡關？台南一中聯歡會 拋出「共融」新解方

台灣人口結構邁入超高齡社會，高齡照護的服務刻不容緩，而當全台還在討論「青銀共居是不是把年輕人和長輩硬塞在同一屋簷下」的成效時，而這場看似「校友聚會」的活動，卻悄悄提出了另一種更生活、更接地氣的「共融答案」。

《全國台南一中校友總會》12月21日晚間舉辦首次「歲末聯歡」，有別於以往典禮及校友的討論會；更像一場「跨世代」的生活秀。從年輕學生到高齡九十多歲的學長，齊聚一堂，形成一種難得的時光重疊。舞台上更是充滿戲劇性，曾任台北市警察局長的陳嘉昌，將流行歌曲改編成藝術歌曲演唱；前三軍總醫院院長、前軍醫中將陳宏一，用台灣歌謠將人帶回過去年輕歲月；高齡九十二歲的邱文哲一開口，聲線依舊穩健；八十多歲氣功大師黃南海、前國策顧問許文彬、名建築師白省三輪番上台，每一段表演，都在訴說：高齡不代表落幕，而是另一段故事的開始。

到場參與的也包含二十多歲的台大法律系與政大研究所生，就連前立委沈富雄也特地自內湖攝影棚趕來，和老學弟學妹們重逢。從現場表現不難看出，台南一中校友人才輩出，對於首次舉辦的聯歡活動也展現高度參與度。

活動尾聲，理事長林文雄透過參與活動，提出了一個值得深思的問題：我們對「老年照護」的想像，「青銀共居」的確是個解方，然而，政府近年推動「共居」，在實際生活、互動機會與心理感受上，仍與大多數年輕人和長者的需求有落差。相較之下，長輩們期待的「青銀共融」或許不是要大家住在一起，而是給予長期正向互動的機會：如同本次的聚會，不同世代的齊聚，未來期待每一到兩個月，能前往中小學、育幼院等地方，用陪伴、分享與故事交流，讓長輩的經驗成為年輕一代的資源，而不是被擺在博物館般的回憶櫥窗。

這樣的模式，不需要把彼此「塞進同一個框架」。林文雄說，從讀書方法、北漂奮鬥史，到台南古都文化與在地生活記憶，這些都是政策文件裡寫不出的社會資本。當高齡化與少子化同時加劇，這種由民間自發、低成本、可複製的「青銀共融」方式，或許正在補上那些政策還沒到位的地方。