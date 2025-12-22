台南觀光國際行銷成績亮眼 直飛日本熊本航線明啟航

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南今年7月雖歷經颱風丹娜絲帶來的風災衝擊，不過，在城市觀光行銷與推廣上仍穩步推進，南市觀旅局今舉行年度施政成果發表會，展現豐碩成果。記者萬于甄／攝影
台南今年7月雖歷經颱風丹娜絲帶來的風災衝擊，不過，在城市觀光行銷與推廣上仍穩步推進，南市觀旅局今舉行年度施政成果發表會，展現豐碩成果。記者萬于甄／攝影

台南今年7月雖歷經颱風丹娜絲帶來的風災衝擊，不過，在城市觀光行銷與推廣上仍穩步推進，南市觀旅局今舉行年度施政成果發表會，觀旅局長林國華強調，截至今年10月底，台南旅宿業合計已達981家，而市長黃偉哲上任7年來旅宿住用數成長54.87%，營收也增加45.8億。

林國華表示，盤點一年來台南的國際行銷成果，不僅獲英國權威媒體「Time Out」評選為「亞洲最佳旅遊城市」及「亞洲十大街頭美食城市」，更是全台唯一上榜的城市，今年7月雖遇上丹娜絲風災對觀光景點與產業造成影響，但也展現逆境中的城市實力。

林國華也提到，為深化海外曝光及行銷，今年除成功爭取開闢直飛日本熊本、沖繩航線外，也與新加坡旅遊業者及日本仙台國際觀光協會簽署合作備忘錄，同時前進韓國首爾車站、日本大阪南海電鐵難波車站等辦理城市推廣活動，積極吸引國際旅客目光、拓展國際旅遊觀光市場。

另外，國內則透過特色主題活動行銷，像是首次與台灣原創IP「卡比胖拉」合作，吸引逾85萬人次；首次在市區辦理「熱氣球派對」也吸引逾9萬人次，統計迄今全年度活動吸引逾136萬遊客人次到台南，顯見台南旅遊的魅力

觀旅局強調，面對風災挑戰，台南以行動證明觀光不中斷、行銷不停步，未來將持續深耕國際市場，結合修復成果與城市魅力，讓台南在亞洲旅遊版圖中持續發光。

