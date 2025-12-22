台南好米季走進後壁「一粒米，重建一個家」

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

臺南市政府社會局21日於後壁小南海風景區舉辦「2025台南好米季『一粒米，重建一個家』—米香風華．社區韌性」健走活動，由臺南市長黃偉哲率領社會局長郭乃文、農業局長李芳林、後壁區長李至彬及後壁區農會總幹事林怡歆等貴賓一同出席開幕儀式，現場吸引超過百位市民參與。活動結合健走巡禮，帶領民眾以步行方式深入農村環境，認識後壁在地風貌，進一步增進對農村文化的認同與支持。

黃偉哲市長表示，後壁小南海風景區環境清幽、景色宜人，非常適合民眾走出戶外、親近自然，不僅有助身心健康，也能更貼近農村生活。針對日前風災造成園區吊橋受損，市府將儘速完成評估並編列經費進行整修，確保民眾遊憩安全，持續提升整體休憩品質。

黃偉哲市長進一步指出，米食文化是臺南重要的文化象徵，承載著居民的共同記憶與情感，也成為凝聚社區力量的重要媒介。丹娜絲風災對台南沿海及農村地區造成嚴重損害，不僅基礎設施受創，居民生計與心理層面亦面臨挑戰，災後復原除硬體修繕外，更需兼顧心理支持與經濟振興。此次活動透過社會局與農業局跨局處合作，不僅希望能撫癒受災居民的心靈，也將持續協助農民推廣在地好米與農特產品，凝聚社區自助互助能量，強化社區韌性，讓市府團隊成為農村最堅實的後盾。

社會局指出，臺南市致力打造性別友善城市，推動平等且包容的婦女友善環境。本活動特別邀請社區家政老師指導米食手作。同時，現場設有婦女各項福利措施之宣導、農會展售等，藉此串聯農會照顧站、在地婦女與地方特色，活絡在地產業，提升婦女在公共參與的能見度與經濟自主權，創造農產推廣與社區再生的雙重價值，讓性別平等真正落實於日常生活中。

聚傳媒

臺南 社會局 黃偉哲

