快訊

政院提中選會委員名單曝光！主委游盈隆、副主委胡博硯 藍白推薦人選也入列

向光電業者收賄1480萬 雲林縣議長黃凱判4年10月

2025嘉義市國際管樂節 「翡翠騎士」驚艷快閃演出

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自嘉義市政府

嘉義市作為全臺最具代表性的「管樂之都」，今年12月19日登場的2025第33屆嘉義市國際管樂節將以國際級音樂盛會邀請全國民眾一起來迎接歲末來+1。21日，有「翡翠騎士」之稱的「日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部」在嘉義市文化局音樂廳及「320+1嘉義市城市博覽會永續願景館」(嘉義市政府北棟大樓預定地)帶來震撼演出，展現臺日青春音樂交流的動人樂章。

嘉義市長黃敏惠表示，每年的國際管樂節已成為全球頂尖團隊競相參與的盛會，今年受邀演出的日本「翡翠騎士」以極致專業的態度帶來精彩絕倫的表演，現場人潮爆滿、好評如潮，令人深受感動。今年能夠與文總合作，邀請日本頂尖高中樂團「翡翠騎士」再度來嘉，是城市文化交流的重要里程碑，希望透過音樂，讓世界看見嘉義市、讓嘉義市聽見世界，也讓更多青年在這座城市找到屬於自己的舞臺。

文化局謝育哲局長表示，「2025嘉義市國際管樂節」活動邁入第33屆，從12月19日至2026年1月1日盛大登場，今年邀請來自義大利、美國、瑞士、日本、韓國、馬來西亞、泰國、香港、哈薩克等地，共10國、16組國際團隊與音樂家齊聚嘉義，辦理管樂踩街嘉年華、大型晚會、室內外音樂會、周邊巡演等超過90場演出。

東京農業大學第二高等學校管樂社成立於昭和37年（西元1962年），與學校創立同年起步，至今已邁入第64個年頭。歷屆畢業生超過1,700人，並在各個領域中持續活躍。社團的主要活動為參加各類音樂競賽，包括管樂合奏比賽與行進管樂比賽等。在群馬縣舉辦的管樂合奏比賽中，管樂社至今已榮獲52次金賞，其中44次獲選為縣代表，晉級關東或西關東大會。同時，在日本行進管樂協會主辦的「全國行進管樂大賽」中，已連續11年參賽，並於去年榮獲金賞（第2名）的優異成績，展現出該團在全國層面上備受肯定的演奏實力與高度評價。

聚傳媒

嘉義 音樂會 日本

延伸閱讀

日本H3火箭提前熄火 引路5號機衛星未進預定軌道

中稀土磁鐵輸日 11月增幅35%創今年最高

波克夏喊出「長期不賣」日本商社！阿格力解析營運與估值背景：00955一次打包五大商社

翡翠騎士嘉義市管樂節15分鐘快閃 瞬間引爆觀眾熱情

相關新聞

台南敲鐘祈福跨年邁入第7年 百年古鐘助陣迎新年

眾神之都不一樣的跨年！由台南民間團體發起、市府共同主辦的敲鐘祈福特色跨年邁入第7年，今年一樣在31日晚間11點15分同步...

南市衛生局推牡蠣物種茶葉重金屬檢驗 六都首創

台南市衛生局今年新增牡蠣及茶葉重金屬多重元素分析，其中，牡蠣物種鑑別及茶葉重金屬檢驗更是六都首創，明年將結合農業局等局處...

青銀共居卡關？台南一中聯歡會 拋出「共融」新解方

台灣人口結構邁入超高齡社會，高齡照護的服務刻不容緩，而當全台還在討論「青銀共居是不是把年輕人和長輩硬塞在同一屋簷下」的成效時，而這場看似「校友聚會」的活動，卻悄悄提出了另一種更生活、更接地氣的「共融答

台南觀光國際行銷成績亮眼 直飛日本熊本航線明啟航

台南今年7月雖歷經颱風丹娜絲帶來的風災衝擊，不過，在城市觀光行銷與推廣上仍穩步推進，南市觀旅局今舉行年度施政成果發表會，...

台西新興海堤被強浪沖毀 岌岌可危全面動工加高鞏固

台西鄉有才寮大排出海口段堤岸，因年久失修高度不足，去年凱米颱風造成海水溢堤，去年水利署完成南側海堤改善工程，北側堤岸則於...

再生水建置規畫不足 嘉義海淡廠興建計畫補正再審

環境部今召開「嘉義海水淡化廠興建計畫」專案小組初審會議，本案經環評委員認為，應加強海水淡化廠必要性說明，以及再生水建置等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。