2025嘉義市國際管樂節 「翡翠騎士」驚艷快閃演出

照片取自嘉義市政府

嘉義市作為全臺最具代表性的「管樂之都」，今年12月19日登場的2025第33屆嘉義市國際管樂節將以國際級音樂盛會邀請全國民眾一起來迎接歲末來+1。21日，有「翡翠騎士」之稱的「日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部」在嘉義市文化局音樂廳及「320+1嘉義市城市博覽會永續願景館」(嘉義市政府北棟大樓預定地)帶來震撼演出，展現臺日青春音樂交流的動人樂章。

嘉義市長黃敏惠表示，每年的國際管樂節已成為全球頂尖團隊競相參與的盛會，今年受邀演出的日本「翡翠騎士」以極致專業的態度帶來精彩絕倫的表演，現場人潮爆滿、好評如潮，令人深受感動。今年能夠與文總合作，邀請日本頂尖高中樂團「翡翠騎士」再度來嘉，是城市文化交流的重要里程碑，希望透過音樂，讓世界看見嘉義市、讓嘉義市聽見世界，也讓更多青年在這座城市找到屬於自己的舞臺。

文化局謝育哲局長表示，「2025嘉義市國際管樂節」活動邁入第33屆，從12月19日至2026年1月1日盛大登場，今年邀請來自義大利、美國、瑞士、日本、韓國、馬來西亞、泰國、香港、哈薩克等地，共10國、16組國際團隊與音樂家齊聚嘉義，辦理管樂踩街嘉年華、大型晚會、室內外音樂會、周邊巡演等超過90場演出。

東京農業大學第二高等學校管樂社成立於昭和37年（西元1962年），與學校創立同年起步，至今已邁入第64個年頭。歷屆畢業生超過1,700人，並在各個領域中持續活躍。社團的主要活動為參加各類音樂競賽，包括管樂合奏比賽與行進管樂比賽等。在群馬縣舉辦的管樂合奏比賽中，管樂社至今已榮獲52次金賞，其中44次獲選為縣代表，晉級關東或西關東大會。同時，在日本行進管樂協會主辦的「全國行進管樂大賽」中，已連續11年參賽，並於去年榮獲金賞（第2名）的優異成績，展現出該團在全國層面上備受肯定的演奏實力與高度評價。

聚傳媒