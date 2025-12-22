台南市YouBike 明年度維持原有騎乘優惠方案
台南市公共自行車YouBike自2023年啟用迄今，已服務超過1150萬人次，全市共建置超過630處公共自行車租賃站，獲得民眾好評，台南市交通局今表示，明年元旦起持台南市市民卡騎乘仍享有YouBike 2.0全時段半價、YouBike 2.0E每30分鐘定額補助10元優惠。
交通局表示，YouBike台南市公共自行車啟用迄今2年多，受到許多觀光客及市民好評，為持續提供優質公共自行車服務，明年度除以原費率繼續提供服務外，使用市民卡也可持續享有相關優惠，另外，持有行政院通勤月票TPass者則享有不限車種前30分鐘免費。
根據交通局統計，截至今年11月，台南市YouBike 2.0公共自行車已擴增至632站，配置約6200輛一般車輛和900輛YouBike 2.0E電動輔助車，總車輛數約達7100輛，且正持續擴增站點與車輛，交通局也歡迎市民及民眾踴躍申辦市民卡及購買通勤月票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言