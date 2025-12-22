南市衛生局推牡蠣物種茶葉重金屬檢驗 六都首創

台南市衛生局今年新增牡蠣及茶葉重金屬多重元素分析，其中，牡蠣物種鑑別及茶葉重金屬檢驗更是六都首創，明年將結合農業局等局處擴大辦理，為消費者食安及業者權益把關。

衛生局今中午辦理114年度年終記者會，以「食藥醫療齊安心、職能培力心台南」為主軸，公開今年在食藥安全、醫療照護、檢驗量能與心理健康等面向成果。

局長李翠鳳細數相關業務執行成果。李說，衛生局持續擴增自主檢驗項目，今年度達到1353項(較去年增加22項)，涵蓋食品成分、重金屬、微生物及疾病檢驗等領域，皆通過TFDA、TAF與CDC等專業認證。

而今年度新增茶葉、牡蠣重金屬多重元素分析、牡蠣物種鑑別檢驗等，其中，牡蠣物種鑑別、茶葉重金屬檢驗更是六都衛生機關首創，為消費者及養殖戶權益把關。明年將結合農業局擴大檢驗量能。