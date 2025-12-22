南市衛生局推牡蠣物種茶葉重金屬檢驗 六都首創
台南市衛生局今年新增牡蠣及茶葉重金屬多重元素分析，其中，牡蠣物種鑑別及茶葉重金屬檢驗更是六都首創，明年將結合農業局等局處擴大辦理，為消費者食安及業者權益把關。
衛生局今中午辦理114年度年終記者會，以「食藥醫療齊安心、職能培力心台南」為主軸，公開今年在食藥安全、醫療照護、檢驗量能與心理健康等面向成果。
局長李翠鳳細數相關業務執行成果。李說，衛生局持續擴增自主檢驗項目，今年度達到1353項(較去年增加22項)，涵蓋食品成分、重金屬、微生物及疾病檢驗等領域，皆通過TFDA、TAF與CDC等專業認證。
而今年度新增茶葉、牡蠣重金屬多重元素分析、牡蠣物種鑑別檢驗等，其中，牡蠣物種鑑別、茶葉重金屬檢驗更是六都衛生機關首創，為消費者及養殖戶權益把關。明年將結合農業局擴大檢驗量能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言