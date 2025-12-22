快訊

民進黨彰化縣長人選拍板？ 陳素月證實24日出席提名記者會

騎士等紅燈「遭張文砍頸」恐無理賠金 蔣萬安說話了

宣布退出台南市長初選 陳以信「接受內參民調結果」：全力支持謝龍介

中央投入80億助無人機產業 嘉縣辦冬令營盼種下科技種子

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉縣AI無人機冬令營明年1月登場，即日起限額30人報名。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣AI無人機冬令營明年1月登場，即日起限額30人報名。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣文化觀光局繼8月舉辦AI創意夏令營獲得熱烈迴響後，明年1月將再度攜手經濟發展處舉辦為期3天的「AI無人機冬令營」。縣長翁章梁表示，無人機國家隊落腳在嘉義縣，中央未來將投入80億元建設研究與製造基地，因此培養在地學子熟悉無人機技術至關重要。

嘉義縣內擁有豐富自然資源，但也面臨高齡化挑戰，加上今年遭遇強震與颱風，需探索創新解決方案。為深化科技教育，這次由文觀局攜手經濟發展處，引導學子思考如何運用科技應對在地問題。致理科技大學教授蔡曜隆表示，希望結合孩子們的創造力，共同探索解決實際問題的方法。

此次冬令營以「AI科技 × 飛控訓練 × 創新應用」為核心，採任務導向教學。學員將學習生成式工具操作、無人機飛控實作，並由航見科技、睿揚創新科技等專業夥伴指導，理解產業應用。活動也規畫MR醫療應用與3D虛實整合等文化科技體驗，拓展學生視野。今天翁章梁受邀上台體驗操控無人機穿越障礙，了解技術操作流程。

「AI無人機冬令營」預計明年1月25日至27日在嘉義文化科技創新基地舉辦，為期3天，即日起開放線上報名，以嘉義縣高中生或設籍嘉義縣的高中生優先，限額招收30人。報名可上嘉義文化科技創新基地網站（點選「最新消息」進入）。

繼8月夏令營熱潮，嘉縣文觀局明年1月再推無人機AI冬令營。圖／嘉義縣政府提供
繼8月夏令營熱潮，嘉縣文觀局明年1月再推無人機AI冬令營。圖／嘉義縣政府提供
無人機國家隊在嘉義，縣長翁章梁表示，培養在地學子熟悉飛控技術。圖／嘉義縣政府提供
無人機國家隊在嘉義，縣長翁章梁表示，培養在地學子熟悉飛控技術。圖／嘉義縣政府提供
致理科技大學教授蔡曜隆表示，希望結合孩子們的創造力，共同探索解決實際問題的方法。圖／嘉義縣政府提供
致理科技大學教授蔡曜隆表示，希望結合孩子們的創造力，共同探索解決實際問題的方法。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 經濟發展 翁章梁

延伸閱讀

嘉義縣議會寒冬送暖11年 張明達號召企業助210弱勢戶

民間捐贈嘉縣公共圖書館 授權81部國際級紀錄片公播權

深入太保展實力 翁章梁背書蔡易餘接棒嘉義黃金10年

嘉義縣推創意海味食譜 翁章梁化身主廚煮金鯧南蠻漬

相關新聞

台南敲鐘祈福跨年邁入第7年 百年古鐘助陣迎新年

眾神之都不一樣的跨年！由台南民間團體發起、市府共同主辦的敲鐘祈福特色跨年邁入第7年，今年一樣在31日晚間11點15分同步...

南市衛生局推牡蠣物種茶葉重金屬檢驗 六都首創

台南市衛生局今年新增牡蠣及茶葉重金屬多重元素分析，其中，牡蠣物種鑑別及茶葉重金屬檢驗更是六都首創，明年將結合農業局等局處...

台西新興海堤被強浪沖毀 岌岌可危全面動工加高鞏固

台西鄉有才寮大排出海口段堤岸，因年久失修高度不足，去年凱米颱風造成海水溢堤，去年水利署完成南側海堤改善工程，北側堤岸則於...

再生水建置規畫不足 嘉義海淡廠興建計畫補正再審

環境部今召開「嘉義海水淡化廠興建計畫」專案小組初審會議，本案經環評委員認為，應加強海水淡化廠必要性說明，以及再生水建置等...

鬼屋變書屋！全台僅存糧食局舊糧倉 雲林斗南鐵道小書屋動工

全台現存兩座糧食局舊糧倉，其中一座位於雲林縣斗南鎮福德路橋下，緊鄰鐵道，但已荒廢多年，殘破不堪，被當地居民稱為「鬼屋」，...

女力鐵三角當家 張麗善發布新人事：共同撐起一片天

配合地方制度法修正，雲林縣長張麗善今發布人事命令，增設一位副縣長由現任文化觀光處長陳璧君升任，另新設副秘書長一職，由縣府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。