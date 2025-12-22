中央投入80億助無人機產業 嘉縣辦冬令營盼種下科技種子

嘉義縣文化觀光局繼8月舉辦AI創意夏令營獲得熱烈迴響後，明年1月將再度攜手經濟發展處舉辦為期3天的「AI無人機冬令營」。縣長翁章梁表示，無人機國家隊落腳在嘉義縣，中央未來將投入80億元建設研究與製造基地，因此培養在地學子熟悉無人機技術至關重要。

嘉義縣內擁有豐富自然資源，但也面臨高齡化挑戰，加上今年遭遇強震與颱風，需探索創新解決方案。為深化科技教育，這次由文觀局攜手經濟發展處，引導學子思考如何運用科技應對在地問題。致理科技大學教授蔡曜隆表示，希望結合孩子們的創造力，共同探索解決實際問題的方法。

此次冬令營以「AI科技 × 飛控訓練 × 創新應用」為核心，採任務導向教學。學員將學習生成式工具操作、無人機飛控實作，並由航見科技、睿揚創新科技等專業夥伴指導，理解產業應用。活動也規畫MR醫療應用與3D虛實整合等文化科技體驗，拓展學生視野。今天翁章梁受邀上台體驗操控無人機穿越障礙，了解技術操作流程。