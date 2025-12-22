台南敲鐘祈福跨年邁入第7年 百年古鐘助陣迎新年

眾神之都不一樣的跨年！由台南民間團體發起、市府共同主辦的敲鐘祈福特色跨年邁入第7年，今年一樣在31日晚間11點15分同步串連各區參與的宗教團體，敲響象徵祝福與希望的鐘聲，台灣府城隍廟今也特地請出「百年古鐘」敲響祈福，為跨年敲鐘祈福活動敲響序幕。

市長黃偉哲表示，台南跨年敲鐘祈福活動規模逐年擴大，成為結合各宗教、跨越信仰的重要年度盛事，近期社會事件令大眾不安，而宗教向來勸人為善、祈求和平，盼在跨年時刻，透過敲鐘為個人、家庭與城市祈福，祝願台南與世界平安祥和。

黃偉哲也強調，台南身為眾神之都、宗教之都，在跨年時刻以肅穆而悠揚的鐘聲取代鞭炮聲，不僅更具文化意義，也讓廟埕與教堂成為展演舞台，展現宗教共融與公私協力的成果，形塑獨具特色的台南跨年。

府城隍廟主委郭榮哲說，珍藏在府城隍廟文物館中的百年古鐘，透過「跨年敲鐘祈福」再度鳴響，不僅象徵歷史傳承與新年祝願，也盼更多宗教團體加入，讓祝福的鐘聲在城市持續擴散。