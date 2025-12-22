企業家黃清樹長期回饋家鄉教育 挹注助崑山科大學生各項發展

清寒出身的亨達模具公司董事長黃清樹持續回饋鄉里，還長期支持崑山科大體育、餐飲專業到國際競賽與藝文展演，幫助學生實現夢想、專心學習，更引薦頂尖業界師資厚植教學能量，為學子打造更寬廣的學習與逐夢舞台。

出身台南左鎮的黃清樹董事長出身清寒，白手起家創業有成，國中畢業即外出當學徒學技術，憑藉毅力與專業打拼出一番事業。熱愛運動的他，學生時期曾是短跑與跳高健將，國中跳高紀錄達172公分。創業有成後，始終心繫回饋，長年低調回饋家鄉母校、成名前的王建民等運動好手，總以自身經歷勉勵學子未來有能力也要回饋社會。

崑山科大109年成立甲組成棒代表隊，當時已資助過許多棒球選手的黃清樹得知，立即大方贊助棒球球具組，還引薦了「發哥」、「筆記王」陳該發教練入校擔任打擊教練。

陳該發教練曾是台灣棒球界傳奇人物，更是本土第一位達成完全打擊球員，指導崑山科大球隊戰力顯著提升，111年「第二十四屆梅花旗全國大學棒球錦標賽」獲第五名佳績，多位優秀球員如李欣穎、陳飛霖、巫柏葳等人，更陸續獲台鋼雄鷹網羅，成功進入職棒，是黃清樹關心學子職涯發展的見證。

校方表示，除了棒球隊，黃清樹對體育人才栽培更是無微不至，對被譽為「全台跑最快的國中生」休閒遊憩運動管理系學生魏浩倫，自他入學以來，黃清樹便每個月持續贊助運動訓練營養金，魏浩倫也不負眾望，在114年全國運動會男子組田徑「4×100公尺接力賽」中，擔任第一棒，與隊員順利助台南市奪下冠軍。