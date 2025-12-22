快訊

民進黨彰化縣長人選拍板？ 陳素月證實24日出席提名記者會

騎士等紅燈「遭張文砍頸」恐無理賠金 蔣萬安說話了

宣布退出台南市長初選 陳以信「接受內參民調結果」：全力支持謝龍介

聽新聞
0:00 / 0:00

台西新興海堤被強浪沖毀 岌岌可危全面動工加高鞏固

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台西新興海堤年久失修，目前還是砌石舊堤，去年颱風不堪強浪衝擊，堤石散落滿地，甚有小船被沖到路面來，滿目瘡痍。圖／本報資料照片
台西新興海堤年久失修，目前還是砌石舊堤，去年颱風不堪強浪衝擊，堤石散落滿地，甚有小船被沖到路面來，滿目瘡痍。圖／本報資料照片

台西鄉有才寮大排出海口段堤岸，因年久失修高度不足，去年凱米颱風造成海水溢堤，去年水利署完成南側海堤改善工程，北側堤岸則於日前開工，將以2.1億元施工約兩公里堤段，加高堤岸至6.2公尺，足以因應50年最高潮位，預定2027年中完工，紓解海水入侵魚塭區危機。

已逾20年未整治的台西鄉有才寮大排出海口新興區海堤，去年接連遭凱米、山陀兒及康芮颱風帶來的強浪侵襲，除造成海堤結構受損，因堤防下陷擋不住海水侵襲，造成溢堤，防汛道路滿目瘡痍，鄰近魚塭區也受影響。

台西鄉長李文來指出，新興海堤長約1.9公里，防汛道路是新興養殖區約300公頃的養殖漁貨進出必經之路，海堤年久失修，至今仍有部分堤段是石礫、砂土堆砌而成的舊堤，加上地層下陷、海浪拍擊，土石滑落，更經不起巨浪衝擊，每次大風雨來襲，堤石就被沖散在道路，寸步難行也很危險。

養殖戶說，去年颱風海堤被海浪沖出兩個缺口，道路遍布落石堤，甚融一艘小船也被沖到路上來，堤防愈形脆弱，難抵強浪，再不修復恐將帶來嚴重災情。經縣府和中央會勘，決定重修舊堤。

縣府水利處長許宏博說，縣府獲中央約2.15億元復建經費，日前動工將採用L型擋浪牆加高工法，把海堤高度從原有4.5公尺加高至6.2公尺，因北堤出海口堤段彎曲，易遭強浪直接衝擊，所以臨海的堤坡則以拋石加強抵禦浪擊，靠路的堤坡後則改以混凝土坡面，不再會有落石，新堤以因應50年潮位不越堤為設計原則，完工後更加牢固。

縣長張麗善表示，新堤工程預計2027年中可完工，一旦完成就不會再有強浪溢堤、沖損堤岸的情形，確保養殖區安全。

台西新興海堤年久失修，目前還是砌石舊堤，不堪多次颱風侵襲，堤坡幾被夷平，且淤沙嚴重堤防相形脆弱，無法抵擋出海口強浪，將動工修復。記者蔡維斌／攝影
台西新興海堤年久失修，目前還是砌石舊堤，不堪多次颱風侵襲，堤坡幾被夷平，且淤沙嚴重堤防相形脆弱，無法抵擋出海口強浪，將動工修復。記者蔡維斌／攝影
台西新興海堤年久失修，目前還是砌石舊堤，去年颱風不堪強浪衝擊，堤石散落滿地，寸步難行。圖／本報資料照片
台西新興海堤年久失修，目前還是砌石舊堤，去年颱風不堪強浪衝擊，堤石散落滿地，寸步難行。圖／本報資料照片
台西新興海堤年久失修，目前還是砌石舊堤，不堪多次颱風侵襲，已脆弱不堪，雲林縣長張麗善率員會勘並爭取全面整治。記者蔡維斌／翻攝
台西新興海堤年久失修，目前還是砌石舊堤，不堪多次颱風侵襲，已脆弱不堪，雲林縣長張麗善率員會勘並爭取全面整治。記者蔡維斌／翻攝
台西新興海堤年久失修，目前還是砌石舊堤，不堪多次颱風侵襲，堤坡幾被夷平，相形脆弱無法抵擋出海口強浪，將動工修復。記者蔡維斌／攝影
台西新興海堤年久失修，目前還是砌石舊堤，不堪多次颱風侵襲，堤坡幾被夷平，相形脆弱無法抵擋出海口強浪，將動工修復。記者蔡維斌／攝影

凱米颱風 落石 地層下陷

延伸閱讀

6公斤野生鱸魚現身東石出海口 漁人纏鬥上岸成搶手貨

高雄男子今出海晨泳失聯 下午高雄港海堤發現遺體

影／今夏颱風接連來襲！高屏溪護岸遭大水沖毀 30年前掩埋垃圾現蹤

馬太鞍溪便道屢遭暴漲水沖毀 公路局拚11月底前全線搶通

相關新聞

台南敲鐘祈福跨年邁入第7年 百年古鐘助陣迎新年

眾神之都不一樣的跨年！由台南民間團體發起、市府共同主辦的敲鐘祈福特色跨年邁入第7年，今年一樣在31日晚間11點15分同步...

南市衛生局推牡蠣物種茶葉重金屬檢驗 六都首創

台南市衛生局今年新增牡蠣及茶葉重金屬多重元素分析，其中，牡蠣物種鑑別及茶葉重金屬檢驗更是六都首創，明年將結合農業局等局處...

台西新興海堤被強浪沖毀 岌岌可危全面動工加高鞏固

台西鄉有才寮大排出海口段堤岸，因年久失修高度不足，去年凱米颱風造成海水溢堤，去年水利署完成南側海堤改善工程，北側堤岸則於...

再生水建置規畫不足 嘉義海淡廠興建計畫補正再審

環境部今召開「嘉義海水淡化廠興建計畫」專案小組初審會議，本案經環評委員認為，應加強海水淡化廠必要性說明，以及再生水建置等...

鬼屋變書屋！全台僅存糧食局舊糧倉 雲林斗南鐵道小書屋動工

全台現存兩座糧食局舊糧倉，其中一座位於雲林縣斗南鎮福德路橋下，緊鄰鐵道，但已荒廢多年，殘破不堪，被當地居民稱為「鬼屋」，...

女力鐵三角當家 張麗善發布新人事：共同撐起一片天

配合地方制度法修正，雲林縣長張麗善今發布人事命令，增設一位副縣長由現任文化觀光處長陳璧君升任，另新設副秘書長一職，由縣府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。