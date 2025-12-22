台西新興海堤被強浪沖毀 岌岌可危全面動工加高鞏固

台西鄉有才寮大排出海口段堤岸，因年久失修高度不足，去年凱米颱風造成海水溢堤，去年水利署完成南側海堤改善工程，北側堤岸則於日前開工，將以2.1億元施工約兩公里堤段，加高堤岸至6.2公尺，足以因應50年最高潮位，預定2027年中完工，紓解海水入侵魚塭區危機。

已逾20年未整治的台西鄉有才寮大排出海口新興區海堤，去年接連遭凱米、山陀兒及康芮颱風帶來的強浪侵襲，除造成海堤結構受損，因堤防下陷擋不住海水侵襲，造成溢堤，防汛道路滿目瘡痍，鄰近魚塭區也受影響。

台西鄉長李文來指出，新興海堤長約1.9公里，防汛道路是新興養殖區約300公頃的養殖漁貨進出必經之路，海堤年久失修，至今仍有部分堤段是石礫、砂土堆砌而成的舊堤，加上地層下陷、海浪拍擊，土石滑落，更經不起巨浪衝擊，每次大風雨來襲，堤石就被沖散在道路，寸步難行也很危險。

養殖戶說，去年颱風海堤被海浪沖出兩個缺口，道路遍布落石堤，甚融一艘小船也被沖到路上來，堤防愈形脆弱，難抵強浪，再不修復恐將帶來嚴重災情。經縣府和中央會勘，決定重修舊堤。

縣府水利處長許宏博說，縣府獲中央約2.15億元復建經費，日前動工將採用L型擋浪牆加高工法，把海堤高度從原有4.5公尺加高至6.2公尺，因北堤出海口堤段彎曲，易遭強浪直接衝擊，所以臨海的堤坡則以拋石加強抵禦浪擊，靠路的堤坡後則改以混凝土坡面，不再會有落石，新堤以因應50年潮位不越堤為設計原則，完工後更加牢固。