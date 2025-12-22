再生水建置規畫不足 嘉義海淡廠興建計畫補正再審

環境部今召開「嘉義海水淡化廠興建計畫」專案小組初審會議，本案經環評委員認為，應加強海水淡化廠必要性說明，以及再生水建置等規畫，本案經決議補正再審。

本案開發單位為經濟部水利署南區水資源分署，目的事業主管機關為經濟部，規畫於嘉義縣布袋鎮布袋商港北防波堤內側興建海水淡化廠，用地約6公頃，開發內容包含「海水淡化廠房及相關附屬設施」、「取排水設施」及「廠區植栽綠地」等內容，產水規模可達每日10萬立方公尺。現況為海域，未來由港務公司完成浚土回填後，再進行本案海淡廠開發。

開發單位表示，台灣南部豐枯水期降雨比例懸殊，面對氣候變遷與極端水文事件，海水淡化具有供水穩定，不受天候、降雨分布不均等水文條件影響的優勢，且嘉義地區水源來自地表水，需由雲林及台南支應，而行政院已核定大南方新矽谷推動方案，將嘉義納入科技產業發展區域，串連台灣西部科技廊帶，因此該計畫有其必要。

環評委員指出，開發單位應加強說明本案海水淡化廠的必要性，包含供水期程、民生、工業用水供水比例等，以及嘉義地區整體用水、再生水建置規畫等，這些都是國家淨零排放的重點。

另有環委指出，施工期間對海域水質、底質及鄰近牡蠣養殖區影響情形，應研提自主管理管制規畫，包含懸浮固體物警戒值、警戒距離、連續自動監測、停復工機制等；另要求開發單位蒐集近10年布袋港區鯨豚擱淺調查資訊，及臨近濕地鳥類生態資訊，補充本案可能影響評估，研提影響減輕措施，也要求評估建物鳥擊納入監測項目之可行性。

本案在環評委員經過經論後，決議本案補正再審。