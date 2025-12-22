嘉義布袋海淡廠環評 強化養殖業影響評估再審

快訊

中央社／ 台北22日電

為增加嘉義地區水源，水利署南區分署規劃於布袋興建海淡廠。環境部今天進行環評初審，環委表示，應加強施工、營運期間對鄰近牡蠣養殖業的影響評估，建議補充修正後再審。

經濟部水利署南區水資源分署表示，嘉義地區水源來自地表水，須由雲林及台南支應；然而台灣南部豐枯水期降雨比例懸殊，因天氣、氣候影響降雨分布不均，易有供水不穩的情況。

水利署南區分署規劃於嘉義縣布袋商港北防波堤內側興建海水淡化廠，用地約6公頃，興建產水規模每日10萬噸；若推動順利，民國121年即可產水。

環境部今天召開「嘉義海水淡化廠興建計畫環境影響說明書」專案小組初審會議。開發單位表示，面對氣候變遷與極端水文事件，海水淡化具有供水穩定，且不受天候、降雨分布不均等水文條件影響的優勢。

開發單位指出，海底電纜或管線將避開臨時航道、錨區範圍、牡蠣養殖區及漁業範圍，規劃朝西南側海域布設，取排水管線埋設於海床下3公尺，不影響未來港區整體開發。

環評委員表示，施工區域緊臨養殖區，需要設養殖區水質的管制值，超過標準就要停工或有具體應變措施；營運期間鹵水排放對鄰近養殖區可能的影響，也應該加強評估。

環委指出，現在颱風與過去了解的特性不太一樣，建議評估極端海、氣象對海水管線的穩定及安全保護措施，營運期間定期維護及安全監測；另外，當地近10年鯨豚擱淺事件也應進行統計、預防。

環委並強調，10萬噸海淡水有多少比例提供民生及工業，應該要有估算；若要談用水需求，以科技業而言，盡早規劃再生水處理廠才是重點，建議加強說明海淡廠需求的必要性。

開發單位表示，因為產業發展，用水需求增加，海淡水對整體供水需求有其必要性，不會是短暫、過渡性的供水；目前除產業外，也是公共用水的備援，會整體調配。

嘉義 水利署 淡水

