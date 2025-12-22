鬼屋變書屋！全台僅存糧食局舊糧倉 雲林斗南鐵道小書屋動工

全台現存兩座糧食局舊糧倉，其中一座位於雲林縣斗南鎮福德路橋下，緊鄰鐵道，但已荒廢多年，殘破不堪，被當地居民稱為「鬼屋」，縣府啟動活化計畫，結合逢甲建築小書屋團隊的設計能量，並引進欽成營造公司的認養與施工支持，將打造斗南「鐵道小書屋」，賦予全新面貌，今天動工，預計2026年底前完工。

斗南鐵道小書屋今動工祈福，縣長張麗善與副縣長謝淑亞、議長黃凱、立委張嘉郡、斗南鎮長沈暉勛、逢甲大學副校長黎淑婷、欽成營造董事長林佳泰、縣府計畫處長李明岳、城鄉發展處長林長造、樟湖生態國中小學校長陳清圳及地方民代等人共同焚香祝禱，祈求工程順利，工程預計2026年底前完工。

斗南鐵道小書屋原址為糧食局舊糧倉，自日治時代保存至今，緊鄰台鐵鐵道及台鐵舊宿舍，現已閒置30多年，當地東仁里長涂維志表示，多年來建物老舊破敗，甚至有民眾如廁留下遍地「黃金」，有治安與衛生隱憂。

縣府啟動活化計畫，經校長陳清圳媒合，引進逢甲建築小書屋團隊設計規畫，並由欽成營造公司的認養與施工支持。黎淑婷表示，斗南鐵道小書屋設計圍繞「鐵道、糧食、倉庫」三大主軸，同時保留原有磚牆與室內雀榕，並透過留白與開口，引入自然採光與雨水，展現對自然環境的尊重，也讓老倉庫的歷史質感得以延續

陳清圳表示，書屋完工後將由學校維管，未來小書屋會定位為展示、培訓、社區營造及學生自學的多元場域；沈暉勛表示，糧食局倉庫是全台唯二僅存倉庫，一座在彰化員林，一座在雲林斗南，具有歷史意義，盼完工優化民眾生活品質。李明岳表示，斗南鐵道小書屋完工後，緊接著將啟動緊鄰的台鐵舊宿舍群活化。