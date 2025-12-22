女力鐵三角當家 張麗善發布新人事：共同撐起一片天

配合地方制度法修正，雲林縣長張麗善今發布人事命令，增設一位副縣長由現任文化觀光處長陳璧君升任，另新設副秘書長一職，由縣府參議黃凱達升任，兩項人事將於明年元旦正式到任。新人事發布後，雲林縣正、副縣長共三人皆為女性，情況相當罕見。縣長張麗善表示，「三個女力可以撐起一片天」。

張麗善指出，陳璧君現任文化觀光處長，過去5年推動雲林觀光成果顯著，觀光人次從約700萬人成長至2000萬人以上，並屢獲數十座國際獎項肯定，成功翻轉外界對雲林文化與觀光的既定印象，為雲林打造嶄新形象，表現可圈可點，此次升任副縣長實至名歸。

新任副秘書長黃凱達，現為縣府參議，曾歷任地政處長、工務處長、城鄉發展處長等重要職務，行政歷練完整，對縣政運作相當熟稔。張麗善表示，黃凱達學經歷豐富，未來除擔任副秘書長外，仍兼任縣長辦公室機要秘書，協助縣政推動與政策整合。

此次人事調整後，雲林縣形成縣長張麗善，搭配副縣長謝淑亞、陳璧君的女性治理團隊，展現「女力當家」特色。縣議員蔡東富表示，近年來雲林縣政進步，鄉親有目共睹，不僅縣長、副縣長皆為女性，主計處長、財政處長也同樣由女性擔任，展現女性在公共治理上的細膩與韌性。

蔡東富指出，女性首長在縣政推動上往往更具細心與整體思考，將縣政視為經營家庭般用心投入，相信女力當家，對雲林縣整體發展將帶來正面助益。