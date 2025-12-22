台南「宜居後甲」動土 東區將添175戶社宅

快訊

中央社／ 台南22日電

台南市政府推動社會住宅與公辦都更政策，今天在東區舉辦社會住宅「宜居後甲」動土典禮，預計可透過都更機制取得175戶社宅、1戶公共托育中心、1處勞工服務據點及3戶店鋪。

台南市長黃偉哲今天出席動土典禮致詞表示，東區屬於台南市發展成熟、土地成本高精華區段，能在東區推動社會住宅實屬不易，「宜居後甲」社宅是市府辦理公辦都更重要成果，由達麗建設透過都市更新容積獎勵方式回饋市府，取得175戶社會住宅。

黃偉哲表示，台南市近年推動社宅多位於蛋黃區或鄰近核心生活圈，「宜居後甲」正是最佳例證，市府將持續以「交通便利、生活機能完善」作為選址原則，讓真正需要的市民能住得安心、住得有尊嚴，實踐中央推動的宜居政策，也讓居住正義在城市中具體落實。

他說，「宜居後甲」預計於118年完工，未來將成為東區重要新地標，展現台南在公辦都更與社會住宅政策具體成果。

台南市政府都市發展局補充說明，「宜居後甲」為獨棟設計社會住宅，除175戶住宅外，亦規劃設置公共托育中心、勞工服務據點及店鋪空間，並採綠建築銀級、智慧建築銀級及全齡通用設計，結合鄰近平實公園綠帶，打造兼具居住品質與公共服務功能友善社區，預計民國118年完工。

社會住宅 都更

