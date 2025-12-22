嘉市府預計農曆年前普發現金6000元 議會雖提零星建議全案仍過關

嘉義市政府今天在市議會臨時會提出年度第6次追加預算案，計畫投入約16.8億元推動「振興經濟」等5項計畫。多名市議員關切普發現金發放方式、期程。建設處長呂獎慧表示，振興經濟普發普現金每人6000元，預計在農曆年前發放，待預算審查通過後，會擇期統一說明資格基準日與發放細節，期程與資格基準以市府公告為準。

本次追加預算總經費約16億8000萬元，包含振興經濟普發現金約16億2100萬元、商圈夜市活絡計畫3000萬元、觀光產業輔導計畫2500萬元，以及永續新生活推動計畫354萬元。呂獎慧表示，發放現金是為了刺激消費、減少詐騙，預計設置100多處據點。

嘉市普發現金，新生兒只要報戶口滿6個月、遷戶籍者即遷即有資格，議員顏翎熹認為不妥，建設處表示會再研議。發放期程、資格，市府會以公布資格為主。

議員王浩質疑行政作業費編列1950萬元偏高，呂獎慧表示，普發現金、因發放點多、工作量大，且需大量人手。對於徵用學校老師參與造冊，呂獎慧表示，市府會優先鼓勵同仁及老師參與，不會採取強制性手段。

對於發放資格，市議員傅大偉與張秀華均對新生兒領取權益表達關心關於發放對象，呂獎慧表示，只要在基準日前出生的新生兒皆可領取。張秀華也提醒，市府應加強宣導普發現金的訊息，避免詐騙集團趁機占用民眾資產。

議員陳家平表示，網路流傳有3階段發放時間，詢問市府是否屬實，並要求市府針對「沒領到就沒了」的傳言做出澄清。

呂獎慧表示，發放期程與資格基準將以市府公告為準。針對無法親自領取的市民，市府會設定期限，讓行動不便的長輩或旅居國外的市民透過匯款方式領取，絕對不會忽視民眾權益。有關往生者的領取資格，由於當事人已喪失權利主體，原則上無法領取。

議員顏翎熹表示，嘉義市的新生兒補助已縮短為設籍半年，但此次普發6000元的基準日與設籍限制，市府似乎過於寬鬆，如果有人在基準日前遷入，領完錢後馬上遷走，市府有無相關配套措施？她希望市府在研議基準日時應參考其他補助的設籍年限，確保公共資源能妥善運用。

呂獎慧表示，11月底統計淨遷入人數約600名，比例應不會太高，市府會再審慎研議發放標準。針對市民關心的進度，呂獎慧表示，待預算通過後將統一公布。