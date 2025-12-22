快訊

房價跌了嗎？看懂信義、國泰兩大房價指數的關鍵差別

帶2歲兒餐廳用餐「被碎念到崩潰」 秦綾謙嘆：連小孩都在道歉

ChatGPT藏聖誕彩蛋！「1個表情」幫你做個人化耶誕影片 完整教學在這

嘉市府預計農曆年前普發現金6000元 議會雖提零星建議全案仍過關

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市員陳家平要求市府對於普發現金網路流言澄清，建設處長呂獎慧答詢，期程與資格基準以市府公告為準。圖／翻攝畫面
嘉義市員陳家平要求市府對於普發現金網路流言澄清，建設處長呂獎慧答詢，期程與資格基準以市府公告為準。圖／翻攝畫面

嘉義市政府今天在市議會臨時會提出年度第6次追加預算案，計畫投入約16.8億元推動「振興經濟」等5項計畫。多名市議員關切普發現金發放方式、期程。建設處長呂獎慧表示，振興經濟普發普現金每人6000元，預計在農曆年前發放，待預算審查通過後，會擇期統一說明資格基準日與發放細節，期程與資格基準以市府公告為準。

本次追加預算總經費約16億8000萬元，包含振興經濟普發現金約16億2100萬元、商圈夜市活絡計畫3000萬元、觀光產業輔導計畫2500萬元，以及永續新生活推動計畫354萬元。呂獎慧表示，發放現金是為了刺激消費、減少詐騙，預計設置100多處據點。

嘉市普發現金，新生兒只要報戶口滿6個月、遷戶籍者即遷即有資格，議員顏翎熹認為不妥，建設處表示會再研議。發放期程、資格，市府會以公布資格為主。

議員王浩質疑行政作業費編列1950萬元偏高，呂獎慧表示，普發現金、因發放點多、工作量大，且需大量人手。對於徵用學校老師參與造冊，呂獎慧表示，市府會優先鼓勵同仁及老師參與，不會採取強制性手段。

對於發放資格，市議員傅大偉與張秀華均對新生兒領取權益表達關心關於發放對象，呂獎慧表示，只要在基準日前出生的新生兒皆可領取。張秀華也提醒，市府應加強宣導普發現金的訊息，避免詐騙集團趁機占用民眾資產。

議員陳家平表示，網路流傳有3階段發放時間，詢問市府是否屬實，並要求市府針對「沒領到就沒了」的傳言做出澄清。

呂獎慧表示，發放期程與資格基準將以市府公告為準。針對無法親自領取的市民，市府會設定期限，讓行動不便的長輩或旅居國外的市民透過匯款方式領取，絕對不會忽視民眾權益。有關往生者的領取資格，由於當事人已喪失權利主體，原則上無法領取。

議員顏翎熹表示，嘉義市的新生兒補助已縮短為設籍半年，但此次普發6000元的基準日與設籍限制，市府似乎過於寬鬆，如果有人在基準日前遷入，領完錢後馬上遷走，市府有無相關配套措施？她希望市府在研議基準日時應參考其他補助的設籍年限，確保公共資源能妥善運用。

呂獎慧表示，11月底統計淨遷入人數約600名，比例應不會太高，市府會再審慎研議發放標準。針對市民關心的進度，呂獎慧表示，待預算通過後將統一公布。

議員 發現金 新生兒 嘉義

延伸閱讀

嘉義市府普發6千元議會審議追加預算 拚農曆過年前發放

嘉市長選戰藍白整合加速 張啓楷表態參選與藍營整合期程曝

加碼普發6千行政作業啟動！嘉義市府會拚大紅包商機春節上路

還未普發6千元先現人口紅利 嘉市議員指不到1個月人口遷入近千人

相關新聞

嘉市府預計農曆年前普發現金6000元 議會雖提零星建議全案仍過關

嘉義市政府今天在市議會臨時會提出年度第6次追加預算案，計畫投入約16.8億元推動「振興經濟」等5項計畫。多名市議員關切普...

女力鐵三角當家 張麗善發布新人事：共同撐起一片天

配合地方制度法修正，雲林縣長張麗善今發布人事命令，增設一位副縣長由現任文化觀光處長陳璧君升任，另新設副秘書長一職，由縣府...

鬼屋變書屋！全台僅存糧食局舊糧倉 雲林斗南鐵道小書屋動工

全台現存兩座糧食局舊糧倉，其中一座位於雲林縣斗南鎮福德路橋下，緊鄰鐵道，但已荒廢多年，殘破不堪，被當地居民稱為「鬼屋」，...

在地企業捐贈250萬元消防車 提升台南消防局救災應變能力

台南在地企業達麗建設事業股份有限公司積極投入社會公益，曾捐贈台南市政府多功能建物，今天再度捐贈消防局1輛價值250萬元的...

距開館3個月 南國美館人事、館藏還未到位

原台南市立美術館2館3月成立台南國家美術館籌備處，預計明年3月正式營運，定位台灣近現代美術館，展覽內容將以1895至19...

南美館2館移撥中央 民代批如「割地賠款」

原台南市立美術館2館移撥中央轉型為「台南國家美術館」，但市議員質疑，市府明年編列近8千萬元補助南美館1館，跟以往2個館的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。