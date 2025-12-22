快訊

在地企業捐贈250萬元消防車 提升台南消防局救災應變能力

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
台南在地企業達麗建設事業股份有限公司今天捐贈消防局1輛價值250萬元的幫浦消防車，將顯著提升地方災害應變能力。記者袁志豪／翻攝
台南在地企業達麗建設事業股份有限公司積極投入社會公益，曾捐贈台南市政府多功能建物，今天再度捐贈消防局1輛價值250萬元的幫浦消防車，該車配備高壓細水霧系統、水箱及拖船鉤等設備，是第一線火災應變不可或缺的主力，將顯著提升地方災害應變能力。

幫浦消防車具備高機動性、高效節水、降低受災戶水損等特點，除可執行滅火任務之外，遇水災時亦能拖曳船艇出勤；今天捐贈儀式在台南市東區平實二街與後甲三街的宜居後甲社宅動土典禮上辦理，由達麗建設董事長謝志長代表捐贈，市長黃偉哲受贈。

黃偉哲回贈感謝狀指出，達麗建設奉獻社會不遺餘力，誠摯感謝慷慨捐贈救災車輛，這輛多功能救災車對於提升災害應變及救援成效具有重大助益；政府資源有限，但民間力量無窮，此次達麗建設的捐贈充實消防救災能量，提升災害搶救效能，為市民打造更安全的生活環境。

消防局長楊宗林表示，感謝達麗建設支持消防工作，消防局肩負守護市民生命財產安全的重責大任，隨著時代環境變遷，災害型態日益多元且複雜，消防局持續精進專業技術與裝備能量，努力提升救災效率與搶救品質。

