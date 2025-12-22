快訊

押了！北捷殺人案後 台中男網路發「計畫」文 今夜羈押

聽新聞
0:00 / 0:00

距開館3個月 南國美館人事、館藏還未到位

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導

原台南市立美術館2館3月成立台南國家美術館籌備處，預計明年3月正式營運，定位台灣近現代美術館，展覽內容將以1895至1960年代台灣美術作品為主題，然而該館人事尚未齊全，且還在積極尋求館藏，有民眾認為，距離開幕時程恐相當緊迫。

南國美館籌備處指出，未來聚焦台灣近現代美術史，目前典藏規模與文化資產「已非單一地方場館所能企及」，文化部未來會持續挹注經費支持台南的策展與研究，且去年至今年度先行投入3600萬元與南美館合作。

台南國家美術館籌備處揭牌時，包含陳澄波、郭伯川、許武勇、沈哲哉等重要前輩藝術家的家屬，皆親自出席並簽署捐贈意向書，陳澄波長孫陳立栢將2千多件素描、畫作等作品捐出，未來也將建立完整的典藏、研究、修復與常態展示等系統。據了解，館方持續與藝術家的家屬爭取，盼能把珍貴作品捐出典藏。

距離預定開館剩3個月，也傳出內部管理未上軌道、營運人事還沒就位。

南國美館籌備處表示，未來南國美館與南美館將共同推出優惠聯票，讓民眾以更優惠價格享受國家級展覽資源，針對在志工權益方面，現有約800名志工全數留任，並由南美館受託統一管理，服務範圍涵蓋兩館，相關權益與服務機制均不受影響。

南市府強調，南國美館可為台南引進國家級藝術資源與重要典藏，讓台南成為台灣前輩畫家典藏、研究與藝術史書寫的重要基地，台南將進一步鞏固作為台灣重要藝術之都的關鍵地位。

延伸閱讀

藝術家廖迎晰偏鄉助學回饋社會 獲選東海大學校友楷模

台大校長籲整合攬才方針 設國家級委員會

馬斯克也關注台灣少子化 台大校長籲設置國家級人力資源委員會

屏東落山風藝術季登場 16名藝術家大型作品驚豔開箱

相關新聞

雲林玉米偶達人張婉玉特展 為農廢活化開闢一片天

雲林縣元長鄉張婉玉獨鍾捷克玉米偶，藉以推廣農會再利用，無師自通以玉米籜（玉米葉）製作工藝品，並自行設立玉米籜回收站，把手...

嘉縣太保市政3年成績單亮相 市長鄭淑分籲恢復預算拚福利

嘉義縣太保市公所今天在水牛厝玉皇宮廣場舉行114年社區成果展暨施政3周年活動，現場吸引近千名市民參與，由19隊社區團體輪...

距開館3個月 南國美館人事、館藏還未到位

原台南市立美術館2館3月成立台南國家美術館籌備處，預計明年3月正式營運，定位台灣近現代美術館，展覽內容將以1895至19...

南美館2館移撥中央 民代批如「割地賠款」

原台南市立美術館2館移撥中央轉型為「台南國家美術館」，但市議員質疑，市府明年編列近8千萬元補助南美館1館，跟以往2個館的...

嘉義鐵路高架化市民抗議住家僅存4坪 徵收不公陳情看板引注目

嘉義市東區忠孝路近日掛起巨大的黑底白字抗議看板，內容以「小市民在哭泣」為題控訴不公，引起側目。陳情人陳姓男子表示，他質疑...

雲林「台語家庭」推廣全國第一 孫子講台語帶動阿公變快樂

由文化部補助、雲林縣府主辦的「培育台語家庭」推廣計畫成果豐碩，文化部統計今年雲林縣徵集1371戶「台語家庭」，占全國17...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。