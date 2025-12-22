距開館3個月 南國美館人事、館藏還未到位

原台南市立美術館2館3月成立台南國家美術館籌備處，預計明年3月正式營運，定位台灣近現代美術館，展覽內容將以1895至1960年代台灣美術作品為主題，然而該館人事尚未齊全，且還在積極尋求館藏，有民眾認為，距離開幕時程恐相當緊迫。

南國美館籌備處指出，未來聚焦台灣近現代美術史，目前典藏規模與文化資產「已非單一地方場館所能企及」，文化部未來會持續挹注經費支持台南的策展與研究，且去年至今年度先行投入3600萬元與南美館合作。

台南國家美術館籌備處揭牌時，包含陳澄波、郭伯川、許武勇、沈哲哉等重要前輩藝術家的家屬，皆親自出席並簽署捐贈意向書，陳澄波長孫陳立栢將2千多件素描、畫作等作品捐出，未來也將建立完整的典藏、研究、修復與常態展示等系統。據了解，館方持續與藝術家的家屬爭取，盼能把珍貴作品捐出典藏。

距離預定開館剩3個月，也傳出內部管理未上軌道、營運人事還沒就位。

南國美館籌備處表示，未來南國美館與南美館將共同推出優惠聯票，讓民眾以更優惠價格享受國家級展覽資源，針對在志工權益方面，現有約800名志工全數留任，並由南美館受託統一管理，服務範圍涵蓋兩館，相關權益與服務機制均不受影響。

南市府強調，南國美館可為台南引進國家級藝術資源與重要典藏，讓台南成為台灣前輩畫家典藏、研究與藝術史書寫的重要基地，台南將進一步鞏固作為台灣重要藝術之都的關鍵地位。