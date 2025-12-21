翡翠騎士嘉義市管樂節15分鐘快閃 瞬間引爆觀眾熱情

日本東京農業大學第二高等學校吹奏樂部「翡翠騎士」，今天晚間在嘉義市北棟大樓預定地快閃演出，短短15分鐘精彩表演讓觀眾安可聲不斷，直喊可惜太短了、看不過癮。

「翡翠騎士」受文化總會邀請，參與2025嘉義市國際管樂節演出，今天下午在嘉義市文化局音樂廳，帶來全新創作劇碼，演出結束後，團員們移師「320+1嘉義市城市博覽會永續願景館」（嘉義市政府北棟大樓預定地），舉辦戶外快閃活動，吸引上千民眾擠爆會場。

「翡翠騎士」以青春節奏與觀眾零距離交流，旗隊流暢動作與管樂爵士絃律，瞬間引爆觀眾熱情一起搖擺，原本是只演出2首，在觀眾不斷安可聲下，加碼演演出Sing Sing Sing組曲。

嘉義市民李姓男子告訴中央社記者，他今晚要連趕兩場嘉義市管樂節表演，看完翡翠騎士快閃，就要趕去文化公園看日本拓殖大學紅陵高等學校吹奏樂部演出，翡翠騎士成員很活潑，下遊覽車就與現場觀眾一直揮手。

陳姓民眾說，她住在台北，此次特地回鄉看管樂節，特別留下看翡翠騎士快閃，之後要坐高鐵回去，表演很精演，只可惜太短了。

嘉義市長黃敏惠接受中央社記者訪問說，下午翡翠騎士音樂廳的演出，她因趕行程無法參加，一堆人都說表演得相當精彩，讓她很扼腕，晚間特地來看快閃，親眼目睹後，果真大家講的都是真的，現場觀眾一直希望他們能多演一場，只可惜行程因素無法成真，希望有機會他們能再到嘉義表演。

黃敏惠說，已經辦到33屆的嘉義市國際管樂節，讓來參加的外國隊伍都很驚訝，日本熊本工業高等學校吹奏部總監就說，沒想到是如此大管樂盛會，而且樂迷也相當熱情，激發起他們更大表演能量，而且他們能走到學校與學生們實際交流，真的很棒。

演出結束後，黃敏惠與翡翠騎士們合影留戀，感謝他們帶來如此美妙音樂與律動；現場觀眾也紛紛找翡翠騎士團員拍照，展現嘉義市民熱情，彼此留下美好回憶。