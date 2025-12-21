聽新聞
0:00 / 0:00
嘉縣太保市政3年成績單亮相 市長鄭淑分籲恢復預算拚福利
嘉義縣太保市公所今天在水牛厝玉皇宮廣場舉行114年社區成果展暨施政3周年活動，現場吸引近千名市民參與，由19隊社區團體輪番展演。市長鄭淑分表示，公所團隊「用科技轉型、智慧起跑」，讓市政成果落實在市民生活中。她希望代表會能站在市民立場，恢復被刪除的預算，讓公所能盡快為市民打拚、提升福利。
鄭淑分表示，自上任以來，帶領團隊爭取中央補助達2億7869萬6000元，投入通學步道優化、人行空間提升及共融公園改造。她表示，目前太保市約有3萬9300多人符合領取3000元振興金的資格。今年首度發放即導入智慧化申請，透過線上匯款方式，短短6天內申請人次已突破1萬6000人，展現太保市用科技與智慧轉型的豐碩成果。
除了智慧治理，公所也積極推動社福與基礎建設。面對人口成長，公所獲內政部補助辦理鄉村地區整體規畫，並擴充親寧堂櫃位、新建禮儀廳。在社福方面，除了發放津貼，今年增設市民團體意外險，並引進醫療體系成立銀髮健身俱樂部，讓長者在地老化。鄭淑分希望代表會能站在市民立場，恢復被刪除的預算，讓公所能盡快為市民拚命市政，提升全體市民的社會福利。
角逐民進黨嘉義縣長黨內初選的前太保市長、現任議員黃榮利也到場參與，並發放2500顆高麗菜拉近鄉親距離、爭取支持。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言