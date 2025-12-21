嘉縣太保市政3年成績單亮相 市長鄭淑分籲恢復預算拚福利

嘉義縣太保市公所今天在水牛厝玉皇宮廣場舉行114年社區成果展暨施政3周年活動，現場吸引近千名市民參與，由19隊社區團體輪番展演。市長鄭淑分表示，公所團隊「用科技轉型、智慧起跑」，讓市政成果落實在市民生活中。她希望代表會能站在市民立場，恢復被刪除的預算，讓公所能盡快為市民打拚、提升福利。

鄭淑分表示，自上任以來，帶領團隊爭取中央補助達2億7869萬6000元，投入通學步道優化、人行空間提升及共融公園改造。她表示，目前太保市約有3萬9300多人符合領取3000元振興金的資格。今年首度發放即導入智慧化申請，透過線上匯款方式，短短6天內申請人次已突破1萬6000人，展現太保市用科技與智慧轉型的豐碩成果。

除了智慧治理，公所也積極推動社福與基礎建設。面對人口成長，公所獲內政部補助辦理鄉村地區整體規畫，並擴充親寧堂櫃位、新建禮儀廳。在社福方面，除了發放津貼，今年增設市民團體意外險，並引進醫療體系成立銀髮健身俱樂部，讓長者在地老化。鄭淑分希望代表會能站在市民立場，恢復被刪除的預算，讓公所能盡快為市民拚命市政，提升全體市民的社會福利。