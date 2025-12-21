雲林玉米偶達人張婉玉特展 為農廢活化開闢一片天

雲林縣元長鄉張婉玉獨鍾捷克玉米偶，藉以推廣農會再利用，無師自通以玉米籜（玉米葉）製作工藝品，並自行設立玉米籜回收站，把手藝推廣到社區為農廢締造新生，受台灣公益CEO協會邀請，今起至明年1月在虎尾出張所所長宿舍舉辦「美好日常」特展，琳瑯滿目工藝作品，讓民眾看見農廢也可創造一片天。

61歲的張婉玉中文系畢業在幼教圈任職10年，以多元就業方案轉到元長鹿北社區發展協會，並自己設立元長樂齡學習中心，投入社區樂齡推廣。由於元長玉米種植多，常看到玉米葉棄於田間影響環境，偶然機會看到捷克的玉米葉玩偶，令她十分著迷。

張婉玉開始以白紙模擬手感，無師自通從玩偶、花朵、坐墊編織均製作得維妙維肖，她進一步把玉八手藝推廣到社區，教長輩製作，除創造多元經濟價值，更讓農廢獲得解方，普遍獲民眾喜愛，也成為社區樂齡一門熱門課程。

今年她以子茂社區為起點，教導長輩從曬乾、整平到折花朵，從中讓長者訓練專注力，刺激手指靈活度。今年更成立第一個玉米籜回收站，邀請更多人加入玉米工藝創作，並製作「擴香花」對外販售，帶動社區經濟，讓玉米農廢獲新生。