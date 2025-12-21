快訊

犯嫌北車一路殺到中山...議員曝壞掉監視系統恐成關鍵 北捷回應了

誠品南西重啟營業！連鎖火鍋暖捐一日所得給受害家屬 網讚：馬上去吃

王齊麟、陳詩媛戶外證婚 唸誓詞一度哽咽自嘲「風太大」

聽新聞
0:00 / 0:00

雲林玉米偶達人張婉玉特展 為農廢活化開闢一片天

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林玉米偶達人張婉玉積推動農廢活化轉型，在虎尾出張所舉行特展，歡迎前往觀賞。記者蔡維斌／攝影
雲林玉米偶達人張婉玉積推動農廢活化轉型，在虎尾出張所舉行特展，歡迎前往觀賞。記者蔡維斌／攝影

雲林縣元長鄉張婉玉獨鍾捷克玉米偶，藉以推廣農會再利用，無師自通以玉米籜（玉米葉）製作工藝品，並自行設立玉米籜回收站，把手藝推廣到社區為農廢締造新生，受台灣公益CEO協會邀請，今起至明年1月在虎尾出張所所長宿舍舉辦「美好日常」特展，琳瑯滿目工藝作品，讓民眾看見農廢也可創造一片天。

61歲的張婉玉中文系畢業在幼教圈任職10年，以多元就業方案轉到元長鹿北社區發展協會，並自己設立元長樂齡學習中心，投入社區樂齡推廣。由於元長玉米種植多，常看到玉米葉棄於田間影響環境，偶然機會看到捷克的玉米葉玩偶，令她十分著迷。

張婉玉開始以白紙模擬手感，無師自通從玩偶、花朵、坐墊編織均製作得維妙維肖，她進一步把玉八手藝推廣到社區，教長輩製作，除創造多元經濟價值，更讓農廢獲得解方，普遍獲民眾喜愛，也成為社區樂齡一門熱門課程。

今年她以子茂社區為起點，教導長輩從曬乾、整平到折花朵，從中讓長者訓練專注力，刺激手指靈活度。今年更成立第一個玉米籜回收站，邀請更多人加入玉米工藝創作，並製作「擴香花」對外販售，帶動社區經濟，讓玉米農廢獲新生。

張婉玉首度受邀在虎尾出張所所長宿舍即日起到明年元月11日特展，CEO協會秘書長林淑娥表示，在充滿古早味的「所長宿舍」展出玉米農廢創作更有味，歡迎大家前往觀賞，以行動支持農廢轉型。

雲林玉米偶達人張婉玉積推動農廢活化轉型，在虎尾出張所舉行特展，歡迎前往觀賞。記者蔡維斌／攝影
雲林玉米偶達人張婉玉積推動農廢活化轉型，在虎尾出張所舉行特展，歡迎前往觀賞。記者蔡維斌／攝影
雲林玉米偶達人張婉玉積推動農廢活化轉型，並在各社區推廣玉米葉手藝，即日起在虎尾出張所舉行特展，歡迎前往觀賞。記者蔡維斌／攝影
雲林玉米偶達人張婉玉積推動農廢活化轉型，並在各社區推廣玉米葉手藝，即日起在虎尾出張所舉行特展，歡迎前往觀賞。記者蔡維斌／攝影

宿舍 捷克

延伸閱讀

赴南韓旅遊注意！達人曝大批「重複請款」狀況：自救靠3步驟

雲林「台語家庭」推廣全國第一 孫子講台語帶動阿公變快樂

1500支廢棄玻璃瓶打造耶誕樹！桃園平鎮三安社區「瓶」安過耶誕

沒時間準備早餐？營養師推薦把南瓜、地瓜、玉米、蛋用電鍋蒸

相關新聞

嘉縣太保市政3年成績單亮相 市長鄭淑分籲恢復預算拚福利

嘉義縣太保市公所今天在水牛厝玉皇宮廣場舉行114年社區成果展暨施政3周年活動，現場吸引近千名市民參與，由19隊社區團體輪...

雲林玉米偶達人張婉玉特展 為農廢活化開闢一片天

雲林縣元長鄉張婉玉獨鍾捷克玉米偶，藉以推廣農會再利用，無師自通以玉米籜（玉米葉）製作工藝品，並自行設立玉米籜回收站，把手...

嘉義鐵路高架化市民抗議住家僅存4坪 徵收不公陳情看板引注目

嘉義市東區忠孝路近日掛起巨大的黑底白字抗議看板，內容以「小市民在哭泣」為題控訴不公，引起側目。陳情人陳姓男子表示，他質疑...

雲林「台語家庭」推廣全國第一 孫子講台語帶動阿公變快樂

由文化部補助、雲林縣府主辦的「培育台語家庭」推廣計畫成果豐碩，文化部統計今年雲林縣徵集1371戶「台語家庭」，占全國17...

雲林熱門登山步道龍過脈重新開放 出現八色鳥請勿驚擾

雲林縣林內鄉龍過脈森林步道，鐵管坑至坪頂路線的C、D線的各種梯道和扶手損壞累累，林業保育署南投分署今年5月動工，最近完成...

台南好米季開幕 後壁稻香健走推廣米食

2025台南好米季今天在後壁區小南海風景區開幕，一早邀鄉親健走一起走進金黃稻浪之中，感受後壁稻作產區農村風光，並搭配多項...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。