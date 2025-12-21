快訊

嘉義鐵路高架化市民抗議住家僅存4坪 徵收不公陳情看板引注目

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
有市民於嘉義市忠孝路以「小市民在哭泣」為題控訴土地徵收不公。記者李宗祐／翻攝
有市民於嘉義市忠孝路以「小市民在哭泣」為題控訴土地徵收不公。記者李宗祐／翻攝

嘉義市東區忠孝路近日掛起巨大的黑底白字抗議看板，內容以「小市民在哭泣」為題控訴不公，引起側目。陳情人陳姓男子表示，他質疑嘉義市鐵路高架化通盤檢討案存在弊端，導致他原本僅存的4坪住家，如今又面臨被變更為交通用地而被迫搬遷的命運。市府表示，會將陳情人意見轉呈內政部。

看板寫著「小市民在哭泣 懇求勇媽市長救救—— 勿聽命財團嘉基， 搶拆市民住房」、「懇求正義報導 洽0933XXXXXX 陳先生」，位置高掛在嘉義基督教醫院前，附近車水馬龍，引起往來民眾好奇側目。

陳男表示，他於1974年買下忠孝路541號約350坪的廠房住家。1986年忠孝路拓寬為90米大道時，廠房已被徵收300多坪，僅剩約25坪住家。1997年立法院通過法案，允許1993年前在國有土地上有房屋建物者承租或承購，但他隨即提出申請卻遭退回。

他表示，當時退回理由竟是隔鄰嘉義基督教醫院也申請承購同地號國有地。他質疑，當初詢問道路用地是否可購買時，國產局竟稱係高層指示財團優先購買，導致其房屋隨後被強制拆除，只剩4坪大的空間居住。

沒想到20年過去，最近接獲嘉義市政府通知，這僅存的4坪土地竟又要被變更為交通用地。他強調，多年來市民只能忍氣吞聲，不敢抗拒財團，但如今連最後的容身之處都要被剝奪，他無法接受此項變更計畫，要求中央政府介入調查。

市府都發處表示，本案係配合鐵路高架化後針對兩側路廊800公尺範圍內辦理「變更嘉義市都市計畫主要計畫（配合嘉義市區鐵路高架化計畫專案通盤檢討）案」、「變更嘉義市都市計畫細部計畫（配合嘉義市區鐵路高架化計畫專案通盤檢討）案」兩案。

都發處說明，其中為配合嘉北車站改建及貫通前後站道路，將忠孝路西側保健街向北拓寬為22.7公尺，本案並未畫設交通用地的規畫。陳情人的土地約有0.03平方公尺規畫在內，並不是全部。但陳情人堅持土地完整，案件送到市府都委會審議後會再送內政部都委會審議，會將他的意見轉呈內政部。

嘉義 鐵路高架化 情人

