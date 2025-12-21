雲林「台語家庭」推廣全國第一 孫子講台語帶動阿公變快樂

由文化部補助、雲林縣府主辦的「培育台語家庭」推廣計畫成果豐碩，文化部統計今年雲林縣徵集1371戶「台語家庭」，占全國17.8%，位居第一，明年獲文化部補助700萬元持續深化台語推廣，今天成果發表會許多老人家帶著子孫台語闖關，遇艱深的詞語，阿公仍腔韻兼具流暢唸出，贏得掌聲。

文觀處長陳璧君指出，主計總處2020年普查使用國語的家庭占 66.4%，台語占31.7%、客語1.5%，其中65歲以上會講台語比例65.9%，6到14歲學童則只有7.4%，為推廣台語至下一代，委由台灣悅讀人教育發展協會推動「培育台語家庭計畫」，期從家庭出發，鼓勵台語融入日常。

協會理事長吳麗春表示，培育計畫分2種模式，不會說的「台語學習家庭」、會聽說的「台語文化家庭」，凡同兩代以上的家庭，可上文化部指定網站登錄，參加課程集點，累計達20點，通過檢定可獲得500、1200元獎勵金，此外也深入社區和學校開課。

雲林縣今年成功徵集1371戶台語家庭，在全國7705戶參與家庭中，占比高達17.8％，位居全國之冠，展現雲林人對台語復興的熱情。參加計畫的陳姓國中生說，從小一直和家人講國語，不太懂台語，加入計畫後透過繪本、歌唱、台語桌遊等課程，逐漸發現台語發音聲調之美， 如今已能流利溝通，更通過多項台語能力檢定。

今天成果會幾位母親說，孩子平時國、台語摻半，經計畫培育已能流利和外公對話，甚至原本不愛說話的外公，不僅驚喜更因孫子帶動，老人家也變得活潑多話了。現場多位阿公帶孫子台語闖關，抽籤唸台語，小朋友看不懂籤上的詞句，阿公開口卻如順口溜，當場教會滿臉疑惑的小孫子，祖孫抱回許多獎品樂翻天。