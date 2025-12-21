雲林熱門登山步道龍過脈重新開放 出現八色鳥請勿驚擾

雲林縣林內鄉龍過脈森林步道，鐵管坑至坪頂路線的C、D線的各種梯道和扶手損壞累累，林業保育署南投分署今年5月動工，最近完成整修，安全升級體驗更完善 即日起重新開放，整修期間發現林區出現珍貴的八色鳥，施工更加小心，開放後也呼籲山友若遇見可愛的嬌客切勿驚擾，共同維護山林生態。

龍過脈森林步道位於雲林縣林內鄉，串聯林中、林南及坪頂三村，步道有豐富多元的自然與人文景觀， 最近受強降雨和颱風衝擊，部分木棧道、階梯及邊坡損壞累累，險象環生，林業保育署南投分署歷經約半年動工修復，讓步道更加安全。

南投分署長李政賢表示，今年5月開始修繕，花費近600萬元，主要針對步道受損較嚴重的鐵管坑路段進行改善，包括鋼棧道角鋼補強、面板更換、仿枕木階梯整修、排水設施改善、增設護欄等，提升步道安全性與穩定度。

因龍過脈山區也是八色鳥出現的棲地，施工前即進行生態檢核，避開八色鳥繁殖期及繁殖區，工程期間並也持續進行環境生態監測，今年6月曾在工區附近200公尺的產業道路旁坑溝發現八色鳥，施工人員避開不予干擾，呼籲步道重新開放，民眾若遇見八色鳥也不要干擾。