台南好米季開幕 後壁稻香健走推廣米食

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
2025台南好米季今天在後壁區小南海風景區開幕。記者謝進盛／翻攝
2025台南好米季今天在後壁區小南海風景區開幕。記者謝進盛／翻攝

2025台南好米季今天在後壁區小南海風景區開幕，一早邀鄉親健走一起走進金黃稻浪之中，感受後壁稻作產區農村風光，並搭配多項米食品嘗，打造「台南好米」好口碑。

今年台南好米季以「稻香健走趣 米食同樂聚」為主題，民眾除可參加社會局安排一系列活動外，也可順道造訪後壁區農會「步穀農創館」，該館建築外牆展示目前台灣各地推廣的特色稻米品種；館內則展售多款在地優質米食與農特產品，讓遊客在享受美味的同時，更能認識稻米營養價值與多元用途。

包括台南市長黃偉哲發、市府農業局長李芳林、社會局長郭乃文、後壁區長李至彬、後壁農會總幹事林怡歆及多名里長都出席，一起推廣台南優質好米。

黃偉哲說，南市稻作種植面積約2萬855公頃，主要生產地區集中於後壁、白河、柳營、六甲、官田等區，其中後壁區稻作種植面積6008公頃，居全台之冠，是本市重要稻米產區，本次好米季活動特別選在景色優美的後壁小南海風景區辦理，一邊健走、一邊認識在地稻米文化，並品嘗以台南好米製作的美味料理。感受稻作文化深厚底蘊。

李芳林、李至彬指出，今日好米季開幕活動結合社會局安排集章稻陣健走，民眾完成集章即可兌換完賽禮、米食DIY體驗，透過寓教於樂的方式，活動現場亦結合Power女力打卡送宣導品，鼓勵民眾關注婦女相關議題。

2025台南好米季今天在後壁區小南海風景區開幕，不少長輩出席健走，市長黃偉哲（右三）出席發放小禮物。記者謝進盛／翻攝
2025台南好米季今天在後壁區小南海風景區開幕，不少長輩出席健走，市長黃偉哲（右三）出席發放小禮物。記者謝進盛／翻攝
2025台南好米季今天在後壁區小南海風景區開幕，後壁農會推廣米質系列產品。記者謝進盛／翻攝
2025台南好米季今天在後壁區小南海風景區開幕，後壁農會推廣米質系列產品。記者謝進盛／翻攝

健走 稻米

相關新聞

雲林熱門登山步道龍過脈重新開放 出現八色鳥請勿驚擾

雲林縣林內鄉龍過脈森林步道，鐵管坑至坪頂路線的C、D線的各種梯道和扶手損壞累累，林業保育署南投分署今年5月動工，最近完成...

台南好米季開幕 後壁稻香健走推廣米食

2025台南好米季今天在後壁區小南海風景區開幕，一早邀鄉親健走一起走進金黃稻浪之中，感受後壁稻作產區農村風光，並搭配多項...

2026台灣燈會在嘉義縣 民雄鄉「打貓」燈區率先啟燈

嘉義縣即將舉辦2026台灣燈會，主燈區位於太保市縣治特區，觀光署規畫打造嘉義神木意象主燈，另也補助18個鄉鎮市公所各50...

總獎金60萬元吸逾300組作品競逐 雲林設計獎今公布得主

雲林縣政府為發掘在地文創實力，首辦「雲林設計周」，並祭出總獎金60萬元開辦首屆雲林設計獎，吸引近300組作品參賽，今天頒...

北捷隨機砍人案 年底重大活動接連登場…嘉市警局全面升級維安

因應北捷台北車站發生震驚社會隨機攻擊殺人事件，造成多人傷亡，引發全國高度關注與不安，嘉義市警察局迅速啟動強化維安機制，全...

嘉義市國際管樂節湧上萬人 警方嚴防隨機殺人模仿效應

嘉義市今天盛大舉辦管樂節踩街嘉年華，因應北捷發生隨機殺人事件，造成4死11傷慘劇，嘉義市警察局嚴陣以待，局長陳明志全程坐...

