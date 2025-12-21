台南好米季開幕 後壁稻香健走推廣米食

2025台南好米季今天在後壁區小南海風景區開幕，一早邀鄉親健走一起走進金黃稻浪之中，感受後壁稻作產區農村風光，並搭配多項米食品嘗，打造「台南好米」好口碑。

今年台南好米季以「稻香健走趣 米食同樂聚」為主題，民眾除可參加社會局安排一系列活動外，也可順道造訪後壁區農會「步穀農創館」，該館建築外牆展示目前台灣各地推廣的特色稻米品種；館內則展售多款在地優質米食與農特產品，讓遊客在享受美味的同時，更能認識稻米營養價值與多元用途。

包括台南市長黃偉哲發、市府農業局長李芳林、社會局長郭乃文、後壁區長李至彬、後壁農會總幹事林怡歆及多名里長都出席，一起推廣台南優質好米。

黃偉哲說，南市稻作種植面積約2萬855公頃，主要生產地區集中於後壁、白河、柳營、六甲、官田等區，其中後壁區稻作種植面積6008公頃，居全台之冠，是本市重要稻米產區，本次好米季活動特別選在景色優美的後壁小南海風景區辦理，一邊健走、一邊認識在地稻米文化，並品嘗以台南好米製作的美味料理。感受稻作文化深厚底蘊。