台南耶誕演唱會湧15萬人次 市府動員復原場地

台南市政府昨晚在永華市政中心西側廣場舉辦「2026台南好young」耶誕搖滾演唱會，市府統計湧入約15萬人次；活動深夜結束後，動員大批人力清理，今天凌晨1時許復原場地。

台南市政府今天發布新聞稿指出，已打出城市品牌的「台南好young」耶誕跨年系列活動，昨晚舉行第1場耶誕搖滾演唱會，紫月光、JUD陳泳希、川西奈月、宮崎薰、AcQUA源少年、UNIS、動力火車、告五人、鄭恩地等藝人輪番上陣，4小時接力演出共吸引15萬人次。

台南市政府指出，不少粉絲在演唱會結束後，選擇先將地墊、行囊留置現場，直奔舞台後方，想要與影視歌三棲女神鄭恩地互動，還有不少民眾前往攤商區尋覓美食補充能量，約凌晨12時人群陸續離場完畢。

市府表示，主辦單位隨即與清潔隊、業者合作，加強飲食攤販區環境清潔，約在凌晨1時許完成攤販區周邊道路與環境復原，統計共清運垃圾約2000公斤，回收物約250公斤。

此外，市府提醒，第2場「台南好young」系列活動演唱會「南瀛草地音樂會」，將於27日傍晚在新營區南瀛綠都心公園登場，邀請本土天團玖壹壹、人氣藝人郭書瑤、情歌王子林隆璇、日本女力組合Faulieu等人表演，精彩可期。