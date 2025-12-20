2026台灣燈會在嘉義縣 民雄鄉「打貓」燈區率先啟燈

快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
2026台灣燈會在嘉義縣，民雄鄉打造1處主燈區及2處副燈區，今晚率先啟燈。記者黃于凡／攝影
嘉義縣即將舉辦2026台灣燈會，主燈區位於太保市縣治特區，觀光署規畫打造嘉義神木意象主燈，另也補助18個鄉鎮市公所各50萬元設立地方燈區，民雄鄉「歡樂打貓．光影民雄」今晚舉辦啟燈儀式，是第一個點亮的燈區，搶先為台灣燈會揭開序幕，將展至明年3月15日。

鄉長林于玲說，民雄鄉燈區以舊名「打貓」為核心文化意象，主燈區設於民雄鄉運動公園，並串聯早安公園、左岸公園規畫2處副燈區，形塑完整且層次豐富的夜間光境，每天下午5時至10時展出，結合公園設施打造親子共遊、全齡共賞的全新打卡亮點。

林于玲介紹，燈區整體規畫以「打貓宇宙」為主軸，設計4座大型主題花燈，分別呈現守護土地的溫暖意象、鳳梨產業的童趣活力、全民運動的奔放精神，以及航太科技的未來想像，串聯民雄的過去、現在與未來，燈區展期自12月20日起，持續至明年3月15日。

代表會主席涂文生說，民雄鄉率先點亮台灣燈會，展現藝文推動與城市美學積極態度，主題花燈融合在地歷史與產業特色，期盼有更多人走進民雄、愛上民雄，台灣燈會期間也會同步規畫假日市集，串聯在地店家合作，帶動觀光人潮，活絡地方經濟。

2026台灣燈會在嘉義縣，民雄鄉打造1處主燈區及2處副燈區，今晚率先啟燈。記者黃于凡／攝影
