總獎金60萬元吸逾300組作品競逐 雲林設計獎今公布得主

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林設計獎今頒獎，並同步舉辦「雲林風」特展。記者陳雅玲／攝影
雲林設計獎今頒獎，並同步舉辦「雲林風」特展。記者陳雅玲／攝影

雲林縣政府為發掘在地文創實力，首辦「雲林設計周」，並祭出總獎金60萬元開辦首屆雲林設計獎，吸引近300組作品參賽，今天頒獎，現場同步開箱集結300多家業者在行啟記念館、雲林創意設計中心虎尾、斗六館舉辦的「雲林風特展」，展現雲林設計量能。

雲林設計獎分為平面設計及多媒體設計組，盼參賽者以雲林為創作核心，用設計展現地方文化價值，兩組吸引296組作品參賽，共選出20名得主，今在行啟紀念館前頒獎。

縣府文化觀光處長陳璧君表示，平面組金獎是劉宇墨創作的「祝陣」，充分展現縣內各地深厚度陣頭文化； 多媒體組金獎是黃繼賢創作的「巡白馬記」，聚焦雲林客家族群歷史脈絡及地方記憶。

陳璧君表示，雲林縣多年來透過雲創點睛、雲林亮販點及青年創新行動方案等方式，徵選優良文創產品，為展現雲林設計實力，集結逾300家業者，分別在行啟記念館、雲林創意設計中心虎尾、斗六館舉辦「雲林風特展」，並有7場如檳榔炭杯墊、茄芷袋刺繡等手作體驗活動，即日起展出至12月28日止。

縣長張麗善表示，明年將推出「創意設計美學訓練實施計畫」，培育更多富有設計思維與跨域整合的人才。

雲林設計獎今頒獎，並同步舉辦「雲林風」特展，縣長張麗善（左三）盼培育更多文創、設計人才。記者陳雅玲／攝影
雲林設計獎今頒獎，並同步舉辦「雲林風」特展，縣長張麗善（左三）盼培育更多文創、設計人才。記者陳雅玲／攝影

