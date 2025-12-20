快訊

北捷隨機砍人案 年底重大活動接連登場…嘉市警局全面升級維安

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
北捷隨機砍人事件後，嘉義市大型活動群眾聚集，警察局加派警力提高見警率，安定人心，維護市民安全。圖/警方提供
北捷隨機砍人事件後，嘉義市大型活動群眾聚集，警察局加派警力提高見警率,安定人心,維護市民安全。圖/警方提供

因應北捷台北車站發生震驚社會隨機攻擊殺人事件，造成多人傷亡，引發全國高度關注與不安，嘉義市警察局迅速啟動強化維安機制，全面提升警戒層級，防範模仿效應發生，全力守護市民生命安全與城市秩序，以穩定民心為首要目標。

年底重大活動接連登場，包括備受矚目的「320＋1城市博覽會」、第33屆國際管樂節」，以及即將迎來的2026跨年晚會」，活動期間人潮密集、場域廣泛。市警局提前規畫全面提升安全維護層級，針對各活動場地重點部署，結合定點駐守、機動巡邏與即時應變警力，做到治安無死角，確保活動順利進行，讓市民與遊客都能安心參與。

除大型活動外，警方也特別針對交通樞紐加強守護，包括嘉義火車站、嘉北火車站及交通轉運中心等人流頻繁地點，實施高密度巡邏與守望勤務，大幅提升見警率。無論白天或夜間，站內外都可見員警巡視與盤查，讓通勤族、返鄉旅客及夜歸市民，能在警方守護下平安返家。

市警局指出，面對突發公共安全事件，除了警方積極作為，市民警覺心同樣重要。呼籲民眾參與大型活動或進出車站、人潮聚集場所時，務必提高警覺，留意周遭環境變化。若發現可疑人員、異常騷動，或來源不明的可疑物品，請遵循「保持冷靜、尋求協助、立即報案」三原則，第一時間確保自身安全，並撥打110通報警方。

警方強調，接獲通報後將立即派員到場處置，迅速排除危害狀況，防止事態擴大。市警局也將持續滾動式檢討維安作為，結合情資分析與警力調度，強化預防與即時反應能力，打造更周延安全防護網。

北捷隨機砍人事件後,嘉義市大型活動群眾聚集,警察局加派警力提高見警率,安定人心,維護市民安全。圖/警方提供
北捷隨機砍人事件後，嘉義市大型活動群眾聚集，警察局加派警力提高見警率，安定人心，維護市民安全。圖/警方提供
北捷隨機砍人事件後，嘉義市大型活動群眾聚集，警察局加派警力提高見警率，安定人心，維護市民安全。圖/警方提供
北捷隨機砍人事件後，嘉義市大型活動群眾聚集，警察局加派警力提高見警率，安定人心，維護市民安全。圖/警方提供
北捷隨機砍人事件後，嘉義市大型活動群眾聚集，警察局加派警力提高見警率，安定人心，維護市民安全。圖/警方提供
北捷隨機砍人事件後，嘉義市大型活動群眾聚集，警察局加派警力提高見警率，安定人心，維護市民安全。圖/警方提供

