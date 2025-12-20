快訊

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義市國際管樂節湧入上萬人，警方加強警戒，嚴防隨機殺人模仿效應。記者黃于凡／攝影
嘉義市今天盛大舉辦管樂節踩街嘉年華，因應北捷發生隨機殺人事件，造成4死11傷慘劇，嘉義市警察局嚴陣以待，局長陳明志全程坐鎮，在中山路沿路部署警力，並加強噴水池舞台及市府廣場，今天出動警力472人次，確保活動場域，全力守護市民安全。

警方表示，國際管樂節人潮眾多，因應北捷發生隨機殺人事件，加強中山路踩街路段、噴水池圓環開幕式舞台及市府北棟大型晚會會場安維部署，提升巡邏密度及定點守望，針對本日管樂節踩街、大型晚會及火車站、轉運站等場站安維勤務，出動警力計472人次。

嘉義市今年底盛事雲集，包括320+1嘉義市城市博覽會、第33屆國際管樂節，還有迎接2026跨年晚會等大型活動，預計將湧入超過20萬人次。重頭戲管樂踩街嘉年華今天登場，集結7支國際團隊與48支國內優秀團隊，吸引上萬人齊聚中山路及噴水圓環，場面熱鬧壯觀。

警方指出，全面提升大型活動維安層級，確保治安零死角，另針對嘉義火車站、嘉北火車站及嘉義市交通轉運中心等交通樞紐，實施高密度巡邏及守望勤務，提高見警率。提醒民眾遵循「保持冷靜、尋求協助、立即報案」三原則，發生異樣務必優先保護自身安全。

嘉義市國際管樂節湧上萬人 警方嚴防隨機殺人模仿效應

嘉義市今天盛大舉辦管樂節踩街嘉年華，因應北捷發生隨機殺人事件，造成4死11傷慘劇，嘉義市警察局嚴陣以待，局長陳明志全程坐...

