快訊

川普政府宣布8項軍售 日經亞洲曝台灣為何不再優先買戰機軍艦

雙方差140秒短兵相接！張文逃上頂樓 7警緊追在後畫面曝光

嘉義市街頭變身大型音樂舞台 國際管樂踩街今熱鬧登場

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
2025嘉義市國際管樂節踩街嘉年華今天登場，由嘉義女中樂旗儀隊領軍，沿中山路向KANO棒球園區行進。記者黃于凡／攝影
2025嘉義市國際管樂節踩街嘉年華今天登場，由嘉義女中樂旗儀隊領軍，沿中山路向KANO棒球園區行進。記者黃于凡／攝影

2025嘉義市國際管樂節登場，12月19日至明年1月1日，以「我們嘉義式，管樂響全市」為主題，最矚目的管樂踩街嘉年華今天在噴水圓環盛大登場，邀請義大利日本、韓國、香港等7支國際隊伍，以及48支台灣各級學校行進樂隊演出，展現嘉義市最熱鬧街頭音樂盛事。

今年管樂踩街以「百年樂聲，共響嘉年」揭開序幕，北港朝天宮哨角團、嘉義城隍廟陣頭及義大利科里中古世紀樂旗隊首次同台演出。踩街隊伍陣容浩大，55支團隊沿中山路向KANO棒球園區行進，由嘉義女中樂旗儀隊領軍，緊接著嘉義市南興國中、東吳高職、嘉義大學等隊伍上陣。

踩街嘉年華今年邀請7支海外團隊首度訪嘉，義大利「科里羅尼中古世紀管樂旗隊」以旗舞再現歐洲古城節慶華麗風格；廣受愛戴的日本「奈良大學行進樂部」展現青春活力；京都百年名校「龍谷大學附屬平安高等學校吹奏樂部」帶來古都文化華麗演出。

連續28年榮獲日本金獎傳奇隊伍「日本熊本工業高校吹奏樂部」展現動感步伐；還有「日本拓殖大學紅陵高等學校吹奏樂部」以百人編制與強勁節奏席捲觀眾；香港「普音步操樂團與格蘭風笛樂隊聯合樂團」融合步操鼓隊和蘇格蘭風笛的雙聲部，奏出罕見的文化共鳴。

值得關注的是，「韓國濟洲海女歌舞團」首次登台演出，以傳承百年的韓國海女文化為創作核心，透過舞蹈、歌謠與象徵性儀式動作，細膩展現人與海洋共生的文化美學，也喚起觀眾對知名韓劇「苦盡柑來遇見你」中深刻生命故事的共鳴，現場觀眾為之風靡。

2025嘉義市國際管樂節踩街嘉年華今天登場，由嘉義女中樂旗儀隊領軍，緊接著嘉義市南興國中、東吳高職、嘉義大學等隊伍上陣。記者黃于凡／攝影
2025嘉義市國際管樂節踩街嘉年華今天登場，由嘉義女中樂旗儀隊領軍，緊接著嘉義市南興國中、東吳高職、嘉義大學等隊伍上陣。記者黃于凡／攝影
2025嘉義市國際管樂節踩街嘉年華今天登場，義大利「科里羅尼中古世紀管樂旗隊」以旗舞再現歐洲古城節慶華麗風格。記者黃于凡／攝影
2025嘉義市國際管樂節踩街嘉年華今天登場，義大利「科里羅尼中古世紀管樂旗隊」以旗舞再現歐洲古城節慶華麗風格。記者黃于凡／攝影
2025嘉義市國際管樂節踩街嘉年華今天登場，市長黃敏惠宣布遊行正式開始。記者黃于凡／攝影
2025嘉義市國際管樂節踩街嘉年華今天登場，市長黃敏惠宣布遊行正式開始。記者黃于凡／攝影
2025嘉義市國際管樂節踩街嘉年華今天登場，市長黃敏惠宣布遊行正式開始。記者黃于凡／攝影
2025嘉義市國際管樂節踩街嘉年華今天登場，市長黃敏惠宣布遊行正式開始。記者黃于凡／攝影
2025嘉義市國際管樂節踩街嘉年華今天登場，由嘉義女中樂旗儀隊領軍，緊接著嘉義市南興國中、東吳高職、嘉義大學等隊伍上陣。記者黃于凡／攝影
2025嘉義市國際管樂節踩街嘉年華今天登場，由嘉義女中樂旗儀隊領軍，緊接著嘉義市南興國中、東吳高職、嘉義大學等隊伍上陣。記者黃于凡／攝影

嘉義 義大利 日本

延伸閱讀

宏仁中學一甲子校慶 黃敏惠首屆傑出校友返校祝賀

希望禧年光臨嘉義 耶誕平安踩街發送糖果23年不間斷

好客民宿嘉年華巡迴最終站 嘉義市KANO園區登場連3天

2025嘉義市城市設計論壇 日籍設計大師齊聚

相關新聞

影／三軍4校同台尬場燃爆街頭 國際管樂節軍校Battle成熱血場面

2025嘉義市國際管樂節上午在市政府前中山路，迎來令人血脈賁張限定演出：陸海空軍及國防大學聯合Battle（戰鬥）登場。...

雲林將增一位副縣長 張麗善今公布人選是「她」

立法院三讀通過地方制度法修正案，各縣市政府明年1月起將增設一位副縣市長，雲林縣長張麗善今主持「2025雲林設計周」頒獎典...

嘉義市街頭變身大型音樂舞台 國際管樂踩街今熱鬧登場

2025嘉義市國際管樂節登場，12月19日至明年1月1日，以「我們嘉義式，管樂響全市」為主題，最矚目的管樂踩街嘉年華今天...

台南今晚搖滾耶誕晚會登場 黃偉哲：加強警力巡邏維安

台北捷運昨晚發生恐怖攻擊事件，包含嫌犯張文釀4死11傷，引發全國人民震驚，然而，隨著耶誕與跨年系列活動將陸續登場，活動晚...

冬至送暖 台南市議員黄肇輝連4年邀社團企業助低收弱勢

立委郭國文與台南市議員黃肇輝服務處，上午在永康南灣里活動中心舉辦「歲末寒冬愛心送暖公益活動」，發放600多份快煮麵、機能...

牽牛花綠廊道化身童話秘境 「愛麗絲」走進嘉義高山茶都

正在嘉縣中埔鄉穀倉農創園區舉辦的2025高山茶都嘉義，不只飄散高山好茶與咖啡香，今年更以夢幻場景吸引目光。由中埔農會精心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。