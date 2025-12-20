嘉義市街頭變身大型音樂舞台 國際管樂踩街今熱鬧登場

2025嘉義市國際管樂節登場，12月19日至明年1月1日，以「我們嘉義式，管樂響全市」為主題，最矚目的管樂踩街嘉年華今天在噴水圓環盛大登場，邀請義大利、日本、韓國、香港等7支國際隊伍，以及48支台灣各級學校行進樂隊演出，展現嘉義市最熱鬧街頭音樂盛事。

今年管樂踩街以「百年樂聲，共響嘉年」揭開序幕，北港朝天宮哨角團、嘉義城隍廟陣頭及義大利科里中古世紀樂旗隊首次同台演出。踩街隊伍陣容浩大，55支團隊沿中山路向KANO棒球園區行進，由嘉義女中樂旗儀隊領軍，緊接著嘉義市南興國中、東吳高職、嘉義大學等隊伍上陣。

踩街嘉年華今年邀請7支海外團隊首度訪嘉，義大利「科里羅尼中古世紀管樂旗隊」以旗舞再現歐洲古城節慶華麗風格；廣受愛戴的日本「奈良大學行進樂部」展現青春活力；京都百年名校「龍谷大學附屬平安高等學校吹奏樂部」帶來古都文化華麗演出。

連續28年榮獲日本金獎傳奇隊伍「日本熊本工業高校吹奏樂部」展現動感步伐；還有「日本拓殖大學紅陵高等學校吹奏樂部」以百人編制與強勁節奏席捲觀眾；香港「普音步操樂團與格蘭風笛樂隊聯合樂團」融合步操鼓隊和蘇格蘭風笛的雙聲部，奏出罕見的文化共鳴。