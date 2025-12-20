影／三軍4校同台尬場燃爆街頭 國際管樂節軍校Battle成熱血場面

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2025嘉義市國際管樂節上午在市政府前中山路，迎來令人血脈賁張限定演出：陸海空軍及國防大學聯合BATTLE（戰鬥）登場。記者魯永明／攝影
2025嘉義市國際管樂節上午在市政府前中山路，迎來令人血脈賁張限定演出：陸海空軍國防大學聯合Battle（戰鬥）登場。向來只在樂迷口耳相傳中出現的「隱藏版對戰」，首度升格節目，4所軍校樂隊同台較勁，磅礡軍樂震撼街頭，吸引大批市民駐足圍觀，為管樂節留下經典畫面。

這場軍校Battle集結國防大學理工學院風嶺樂儀旗隊、空軍軍官學校、海軍軍官學校、陸軍軍官學校軍樂隊，輪番上陣、火力全開。演出節奏緊湊，每支隊伍都以精華濃縮形式展現特色，整齊劃一動作，澎湃軍樂，銅管鼓樂齊鳴、戰鼓震撼人心，軍紀嚴整與音樂張力完美交織，讓觀眾近距離感受三軍樂隊氣勢與力量，掌聲、歡呼聲不絕於耳。

市長黃敏惠跟著軍樂拍手、手舞足蹈，她說，管樂發展與軍樂隊長年密不可分，軍樂肩負國家儀典重要角色，更在音樂教育與樂隊制度的建立，扮演深遠關鍵推手。此次以Battle形式，讓軍樂走出典禮場域、走進城市街頭，貼近市民，為管樂節注入厚實有故事感演出。

演出之所以引人矚目，因它延續國際管樂節多年廣為流傳的「隱藏版傳統」。過去踩街活動落幕後，陸、海、空軍樂隊常在晚會場地外即興互別苗頭，憑震撼樂聲吸引人潮聚集，成為老樂迷心中必看神級名場面。今年首度將這股熱血能量策劃呈現，保留即興對戰的魅力，也讓市民親眼見證三軍樂隊的現場震撼。

文化局說，下午2時管樂節踩街嘉年華，邀集來自美國、瑞士、義大利、日本、韓國等多國樂團，與國內外團隊登場，歲末年終以澎湃音樂能量，展現「管樂之都」獨特魅力。

