雲林將增一位副縣長 張麗善今公布人選是「她」

立法院三讀通過地方制度法修正案，各縣市政府明年1月起將增設一位副縣市長，雲林縣長張麗善今主持「2025雲林設計周」頒獎典禮時，透露將由文化觀光處長陳璧君出任副縣長，下周將在縣政府召開記者會正式宣布新人事。張麗善盼借重其能力，未來在觀光、產業發展政策能有更多著力點。

地方制度法修正通過，雲林將增設一位副縣長，今張麗善公開表示，陳璧君任內任勞任怨、發揮專業，帶領文觀處榮獲無數國內外大獎，將雲林觀光休閒及藝術文化成果邁向最高峰，發揮領頭羊的角色，帶領大家向前，有能力、有資格升任副縣長，下周將正式宣布。

陳璧君是雲林縣水林人，她表示，當初回到雲林服務，就是希望能跟隨縣長的腳步，協助縣政推動，副縣長的角色，位階或許更高一些，但核心並沒有改變，而是在跨局處整合上，不論是觀光或產業發展，有更多著力點，協助政策順利推進，本質上仍是全力落實縣長的施政方向。

她表示，縣長經常對她說，「我們都是雲林的女兒」，有機會進入公部門服務並不容易，更應該珍惜這樣的機會，把握任期內有限的時間，把想做、能做的事情，盡最大努力完成，縣長也常提到，縣政仍有許多工作尚未完成，在目前已走過七年的基礎上，接下來最後一年，如何把這七年累積的成果，進行更全面、跨局處的整合，是未來重要的課題。

陳璧君說，縣長希望在卸任時，這8年所累積的政績，能夠真正落實於地方，而不是隨著人事更迭而中斷。畢竟有些建設與政策，不可能在8年內全部完成，但至少已奠定良好基礎，包括文化、觀光以及教育等面向，都已展現具體成果。