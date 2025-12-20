台南今晚搖滾耶誕晚會登場 黃偉哲：加強警力巡邏維安

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南今晚將舉辦搖滾耶誕晚會，預計湧入大量觀光人潮，有鑑於台北剛發生恐怖攻擊事件，對此，台南市長黃偉哲強調，將全面提升活動現場的安全戒備。圖／南市府提供
台南今晚將舉辦搖滾耶誕晚會，預計湧入大量觀光人潮，有鑑於台北剛發生恐怖攻擊事件，對此，台南市長黃偉哲強調，將全面提升活動現場的安全戒備。圖／南市府提供

台北捷運昨晚發生恐怖攻擊事件，包含嫌犯張文釀4死11傷，引發全國人民震驚，然而，隨著耶誕與跨年系列活動將陸續登場，活動晚會預計將吸引大量人潮，其中，台南今晚也將舉辦搖滾耶誕晚會，對此，台南市長黃偉哲強調，將全面提升活動現場的安全戒備。

黃偉哲說，今年耶誕跨年活動節目精彩，人潮必然眾多，市府已指示警察局增派警力，從活動當天下午民眾進場開始，便會在現場定點及動態巡邏，加強對周邊環境的監控與安全維護。

他也呼籲，民眾在享受歡樂氛圍時，切勿攜帶任何危險物品進入會場，並應隨時注意身邊的人事物，做好自身安全維護，同時也關心他人，市府團隊將透過高密度的巡察，全力守護治安，讓每一位來到台南參加跨年的朋友都能安心、開心地迎接新的一年。

黃偉哲強調，公共安全沒有南北之分，市府已就車站、轉運站及人潮聚集的活動及場所，嚴加巡檢，並請警方加強戒備，整合科技、運用既有監視系統與即時通報機制，加速緊急事件應變處理，確保市民安全。

