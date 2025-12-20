冬至送暖 台南市議員黄肇輝連4年邀社團企業助低收弱勢

立委郭國文與台南市議員黃肇輝服務處，上午在永康南灣里活動中心舉辦「歲末寒冬愛心送暖公益活動」，發放600多份快煮麵、機能襪及禮券等各式生活物資給低收入戶，也準備應景湯圓與民眾分享。

台南市希望義剪服務協會、永健日常保健義診服務團隊現場義剪與推拿服務，要在冬至前夕關懷弱勢族群傳遞溫暖，吸引許多鄉親參與，場面溫馨熱鬧。

黃肇輝感謝大灣營造、阿舍食品、力歐國際、聯耀電鍍、三新紡織與林俊憲委員團隊、永康區公所、南灣里長詹瑞美及志工團隊共同參與。今天不方便到場的民眾，下周一開始可到服務處領取。

立委林俊憲表示，照顧台南鄉親一直是他不變的目標，未來若能順利承擔更大的責任，將持續強化老人福利、提高育兒津貼，提升台南整體就業競爭力，打造更宜居的城市。

郭國文執行長陳怡如指出，郭國文自擔任市議員便長期關心公益、投入弱勢照顧，每年寒冬送暖及各項公益活動團隊都盡力參與，希望實際行動讓鄉親感受到用心與關懷。交棒給黄肇輝後期許繼續照顧永康鄉親。

黄肇輝表示，延續郭國文長年投入公益精神，今年連續第4年舉辦，並擴大邀請更多企業與團體參與，規模成長，希望這樣傳遞愛與溫暖活動能長久辦理，也期待未來有更多愛心企業加入，一起為社會盡一分心力。