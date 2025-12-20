快訊

MLB／海盜換來重砲二壘手DFA鄭宗哲 7天內可能面臨轉隊

北市隨機攻擊4死！賴總統探視傷者：全面深入徹底調查「交代真相」

從金牌局長到死緩 苟仲文揭開中國體壇黑暗一頁

聽新聞
0:00 / 0:00

牽牛花綠廊道化身童話秘境 「愛麗絲」走進嘉義高山茶都

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
2025高山茶都嘉義在嘉縣中埔鄉穀倉農創園區舉辦，由中埔農會打造牽牛花綠廊道發揮創意巧思，遊客踏入園區彷彿走進「愛麗絲夢遊仙境」童話世界。記者魯永明／攝影
2025高山茶都嘉義在嘉縣中埔鄉穀倉農創園區舉辦，由中埔農會打造牽牛花綠廊道發揮創意巧思，遊客踏入園區彷彿走進「愛麗絲夢遊仙境」童話世界。記者魯永明／攝影

正在嘉縣中埔鄉穀倉農創園區舉辦的2025高山茶都嘉義，不只飄散高山好茶與咖啡香，今年更以夢幻場景吸引目光。由中埔農會精心打造的牽牛花綠廊道，再次發揮創意巧思，將迪士尼經典動畫「愛麗絲夢遊仙境」化為實景，讓遊客踏入園區，彷彿走進童話世界，成為活動最受討論也最熱門拍照亮點。

牽牛花綠廊道以「迪士尼動畫風」為主題，延續嘉市「光織影舞」愛麗絲夢遊仙境掀起觀展熱潮，將童話元素融入自然景觀。拱形綠廊由盛開牽牛花層層包圍，搭配童話意象與細膩裝置設計，色彩柔和卻富有層次，走在其中，宛如穿越兔子洞，踏進奇幻國度。

遊客走進廊道直呼「好療癒」。滿眼綠意花海，讓人放慢腳步、卸下日常忙碌壓力。園區特別在廊道規畫咖啡與甜點品嘗區，民眾可坐下來細細品味咖啡

香與茶韻，感受假日午後浪漫時光。空間設計融合童話氛圍與中埔農會一貫美感巧思。高山茶都牽牛花綠廊道成為每年必訪亮點，年年推陳出新。去年以「青花瓷」風格掀起話題，前年走上海復古風；再往前回顧，2020年農會將上千個絲瓜布染色、內裝燈泡，打造「絲瓜燈籠」，夜間點燈後宛如藝術裝置，迅速成為網美爭相打卡的熱門景點。

今年再度以愛麗絲夢遊仙境為靈感，不僅延續童話風潮，也巧妙呼應嘉義近年在藝術、光影與城市美學上的累積成果。高山茶都活動期間，遊客除了能在各個茶席品嘗嘉義高山茶與精品咖啡，也能在牽牛花綠廊道享受片刻寧靜，感受自然、藝術與生活交織出慢活魅力。希望透過每年不同主題綠廊設計，讓民眾不只是「來喝茶」，也讓高山茶都成為兼具文化、美學與休閒體驗年度盛會。

2025高山茶都嘉義在嘉縣中埔鄉穀倉農創園區舉辦，由中埔農會打造牽牛花綠廊道發揮創意巧思，遊客踏入園區彷彿走進「愛麗絲夢遊仙境」童話世界。記者魯永明／攝影
2025高山茶都嘉義在嘉縣中埔鄉穀倉農創園區舉辦，由中埔農會打造牽牛花綠廊道發揮創意巧思，遊客踏入園區彷彿走進「愛麗絲夢遊仙境」童話世界。記者魯永明／攝影
2025高山茶都嘉義在嘉縣中埔鄉穀倉農創園區舉辦，由中埔農會打造牽牛花綠廊道發揮創意巧思，遊客踏入園區彷彿走進「愛麗絲夢遊仙境」童話世界。記者魯永明／攝影
2025高山茶都嘉義在嘉縣中埔鄉穀倉農創園區舉辦，由中埔農會打造牽牛花綠廊道發揮創意巧思，遊客踏入園區彷彿走進「愛麗絲夢遊仙境」童話世界。記者魯永明／攝影
2025高山茶都嘉義在嘉縣中埔鄉穀倉農創園區舉辦，由中埔農會打造牽牛花綠廊道發揮創意巧思，遊客踏入園區彷彿走進「愛麗絲夢遊仙境」童話世界。記者魯永明／攝影
2025高山茶都嘉義在嘉縣中埔鄉穀倉農創園區舉辦，由中埔農會打造牽牛花綠廊道發揮創意巧思，遊客踏入園區彷彿走進「愛麗絲夢遊仙境」童話世界。記者魯永明／攝影

牽牛花 咖啡 愛麗絲

延伸閱讀

希望禧年光臨嘉義 耶誕平安踩街發送糖果23年不間斷

嘉義高山茶都爆欠款爭議 議員批廠商讓社區做白工9天

嘉義市府普發6千元議會審議追加預算 拚農曆過年前發放

《勝利女神：妮姬》愛麗絲繪師再推新作 31歲社畜為錢慘當魔法少女

相關新聞

燒毀3年多…背包客旅宿玉山旅社易主走入歷史 買家身分曝

位於嘉義市定古蹟阿里山林鐵起點北門驛旁、屋齡73年老木屋「玉山旅社」，曾是國內知名背包客旅宿，2022年3月13日暗夜大...

嘉市民好幸福不只普發6千元 商圈、夜市、觀光三大好康一次看

嘉義市議會臨時會昨天開議，後天審議市府提出的「普發現金6千元」追加預算案，總金額16億8054萬元，配合普發6千現金，市...

牽牛花綠廊道化身童話秘境 「愛麗絲」走進嘉義高山茶都

正在嘉縣中埔鄉穀倉農創園區舉辦的2025高山茶都嘉義，不只飄散高山好茶與咖啡香，今年更以夢幻場景吸引目光。由中埔農會精心...

希望禧年光臨嘉義 耶誕平安踩街發送糖果23年不間斷

迎接耶誕節到來、傳遞平安喜樂，嘉義市年度盛事「希望禧年光臨諸羅（嘉義）」平安夜踩街報佳音活動，昨晚在中央廣場溫馨登場，這...

台南交通助理員 擬恢復並排、人行道等3類違停開單

台南市聘用18名交通助理員協助違規開單，部分議員對開單數量不滿，市長黃偉哲上月宣布暫緩開單，議會臨時會聯審明年度預算1千...

台南新營螺旋圓環優化標線 拚減少人車衝突

台南市新營圓環標線優化工程完工，引進國際先進「多車道螺旋圓環」設計理念，透過清楚車道導引與分流配置，降低車子與行人衝突風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。