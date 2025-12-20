聽新聞
牽牛花綠廊道化身童話秘境 「愛麗絲」走進嘉義高山茶都
正在嘉縣中埔鄉穀倉農創園區舉辦的2025高山茶都嘉義，不只飄散高山好茶與咖啡香，今年更以夢幻場景吸引目光。由中埔農會精心打造的牽牛花綠廊道，再次發揮創意巧思，將迪士尼經典動畫「愛麗絲夢遊仙境」化為實景，讓遊客踏入園區，彷彿走進童話世界，成為活動最受討論也最熱門拍照亮點。
牽牛花綠廊道以「迪士尼動畫風」為主題，延續嘉市「光織影舞」愛麗絲夢遊仙境掀起觀展熱潮，將童話元素融入自然景觀。拱形綠廊由盛開牽牛花層層包圍，搭配童話意象與細膩裝置設計，色彩柔和卻富有層次，走在其中，宛如穿越兔子洞，踏進奇幻國度。
遊客走進廊道直呼「好療癒」。滿眼綠意花海，讓人放慢腳步、卸下日常忙碌壓力。園區特別在廊道規畫咖啡與甜點品嘗區，民眾可坐下來細細品味咖啡
香與茶韻，感受假日午後浪漫時光。空間設計融合童話氛圍與中埔農會一貫美感巧思。高山茶都牽牛花綠廊道成為每年必訪亮點，年年推陳出新。去年以「青花瓷」風格掀起話題，前年走上海復古風；再往前回顧，2020年農會將上千個絲瓜布染色、內裝燈泡，打造「絲瓜燈籠」，夜間點燈後宛如藝術裝置，迅速成為網美爭相打卡的熱門景點。
今年再度以愛麗絲夢遊仙境為靈感，不僅延續童話風潮，也巧妙呼應嘉義近年在藝術、光影與城市美學上的累積成果。高山茶都活動期間，遊客除了能在各個茶席品嘗嘉義高山茶與精品咖啡，也能在牽牛花綠廊道享受片刻寧靜，感受自然、藝術與生活交織出慢活魅力。希望透過每年不同主題綠廊設計，讓民眾不只是「來喝茶」，也讓高山茶都成為兼具文化、美學與休閒體驗年度盛會。
