燒毀3年多…背包客旅宿玉山旅社易主走入歷史 買家身分曝

位於嘉義市定古蹟阿里山林鐵起點北門驛旁、屋齡73年老木屋「玉山旅社」，曾是國內知名背包客旅宿，2022年3月13日暗夜大火燒毀淪為廢墟，這棟老旅社房地易主，新主人是嘉市1家知名火雞肉飯業者，象徵玉山旅社走入歷史，也讓北門精華地段未來發展受矚目。

玉山旅社基地建地38.6坪，原由侯姓女地主持有，經轉手後，去年由某火雞肉飯業者以總價2250萬元購入，換算每坪約60.81萬元，在北門屬亮眼成交價。玉山旅社原承租人、洪雅文化協會總幹事余國信證實，玉山旅社已由火雞肉飯業者買下，未來燒毀旅社建物將拆除重建，但重建新用途目前仍未明朗。

房地產人士指出，玉山旅社建地以每坪60.81萬元成交，與地段條件密不可分。該基地緊鄰修復市定古蹟北門驛，周邊又有檜意森活村等熱門觀光景點，人潮穩定，對餐飲與商業發展極具吸引力，也難怪火雞肉飯業者願意重金卡位。

玉山旅社過去承載豐富城市記憶。首任屋主陳聰明1907年出生，曾任阿里山林鐵列車長與北門驛副站長，1950年與友人合建6棟連棟木屋，1966年退休後，將鄰近車站的1間住家改為旅社經營，後來成為鐵道迷與背包客的落腳處。2009年由余國信承租營運活化，轉型為平價背包客旅宿，讓老屋重現生機。

但2022年火災成轉捩點。消防鑑定認定，火警起因為隔壁柑仔店電線走火，波及整排木造房屋，玉山旅社焚毀。歷經司法程序，肇事者判刑定讞，與受災戶陸續和解。余國信坦言，在原址重建恢復旅社經營幾乎不可能。隨著火雞肉飯業者將進場，玉山旅社舊址未來是否轉型餐飲、商業或其他用途，仍待觀察。但可確定的是，這樁交易不僅為北門蛋黃區土地行情再添實例，也宣告老旅宿故事畫下句點，城市風景正悄悄翻頁。