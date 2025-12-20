快訊

希望禧年光臨嘉義 耶誕平安踩街發送糖果23年不間斷

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
迎接耶誕節，嘉義市年度盛事「希望禧年光臨諸羅（嘉義）」平安夜踩街報佳音活動，昨晚在中央廣場溫馨登場，24支隊伍、超過2千名民眾盛裝踩街。圖／嘉市府提供

迎接耶誕節到來、傳遞平安喜樂，嘉義市年度盛事「希望禧年光臨諸羅（嘉義）」平安夜踩街報佳音活動，昨晚在中央廣場溫馨登場，這項連續舉辦23年城市傳統，再次點亮夜空。今年由市府攜手基督教、天主教各教會，以及學校、社團共同參與，吸引24支隊伍、超過2千名民眾盛裝踩街，就算細雨飄落，也澆不熄大家的熱情。

活動現場洋溢國際友誼，日本宮城縣加美町貴賓團跨海參與，為嘉義限定耶誕夜增添異國色彩。嘉義市長黃敏惠與天主教嘉義教區主教浦英雄、台灣基督長老教會嘉義中會議長戴乃宣牧師等宗教領袖一同點燈祈福，象徵祝福與希望正式啟程。黃敏惠與踩街隊伍同行，沿途分送糖果給孩子與長輩，分享節慶的甜蜜與祝福。

黃敏惠說，平安夜踩街持續23年，靠的是市民同心協力力量，即使下雨，也將其視為上天賜予的祝福。今年活動呼應2025年天主教「希望禧年」，期盼大家成為「希望的朝聖者」，用行動傳遞愛與寬恕。嘉市有國際管樂節與「320+1城市博覽會」，邀請民眾持續感受嘉義的熱情與光榮。

晚會由興村教會「無酵餅樂團」熱力開場，搖滾樂音瞬間炒熱氣氛，接續喜樂泉靈糧堂、正義與仁愛幼兒園、嘉義教區社福團體、宏仁中學、北榮教會等輪番登台，帶來旗舞、讚美操與創意劇場，精彩演出讓現場掌聲不斷。

活動尾聲，在主教與牧師祝禱聲中，聖馬爾定醫院聖詠團溫暖合唱，眾人倒數點亮耶誕燈飾。隨後踩街隊伍化身耶誕老人、天使等造型，從中央廣場一路走向文化路夜市，將平安與希望灑滿街頭。市府表示，這不只是宗教慶典，更是嘉義市凝聚城市情感、與世界接軌的重要象徵。

