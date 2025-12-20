嘉市民好幸福不只普發6千元 商圈、夜市、觀光三大好康一次看

嘉義市議會臨時會昨天開議，後天審議市府提出的「普發現金6千元」追加預算案，總金額16億8054萬元，配合普發6千現金，市府端出多項「重點配套」，鎖定商圈活絡與觀光振興，放大振興效益，讓現金紅利真正留在嘉義、帶動在地經濟。

市府提案編列3000萬元，推動「振興經濟促進商圈及夜市活絡計畫」，推出「滿千送百」商圈夜市券。民眾在特約商圈、夜市、公有市場、百貨及賣場消費滿千元，即可兌換百元夜市券，每人最高可領600元。市府估算，透過2500萬元夜市券發放，可望刺激約2.5億元消費動能，有效帶熱商圈與夜市人潮。

市府另規畫2500萬元觀光產業補助自由行計畫，針對國內自由行旅客，入住嘉市合法旅宿，每房每晚最高補助千元旅遊金，預計明年3月實施。期待透過住宿補助，吸引旅客留宿嘉義，帶動餐飲、伴手禮與交通等周邊產業。

市府指出，普發現金屬於最直接有效的振興手段，搭配商圈夜市加碼與觀光住宿補助，可形成「現金到手、消費加倍」的循環效應，特別有助中低收入家庭與在地中小商家，在年節與災後復甦關鍵期，穩住消費信心、活絡城市經濟。

依據109年國發會預估三倍券每1元預算可創造實質GDP最高達到1.99元，推估本次振興消貴金6千元將可創造約32億元經濟活動效益，因此消費金可迅速增加民眾購買力，特別是對中低收入者來說，可有效緩解生活壓力，從而刺激內需和消費，促進經濟回升。