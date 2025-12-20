聽新聞
目標2029年底商轉！雲林麥寮六接動土 未來發電量估占全國5%

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
台塑六輕麥寮汽電廠配合能源政策，將由燃煤轉型天然氣發電，相關工程昨聯合動土，商轉後年發電量預估可達140億至160億度。記者陳雅玲／攝影
台塑六輕麥寮汽電廠配合能源政策，將由燃煤轉型天然氣發電，相關工程昨聯合動土，商轉後年發電量預估可達140億至160億度。記者陳雅玲／攝影

台塑六輕麥寮汽電廠配合能源轉型，啟動「煤改氣」關鍵工程。麥寮南公用碼頭、LNG天然氣接收站（六接）及天然氣發電廠昨天聯合動土，未來商轉年發電量預估達140億至160億度，約占全國5%。

台塑石化董事長曹明表示，目標2029年底前完成天然氣機組建置商轉供電；台電承諾，麥寮燃煤供電合約年底到期，屆時燃煤機組停止運轉。

動土典禮由曹明主持，台電董事長曾文生、雲林縣長張麗善、議長黃凱及多名民代出席。台塑集團規畫明年3月啟動燃氣機組工程，完工後納入台電調度體系，穩定支援全國用電需求。

麥寮汽電廠原設3組燃煤機組，其中2組停運，最後1組預計年底除役。台塑集團投資約1300億元，在約37公頃基地新建2部各120萬瓩燃氣複循環發電機組，同步興建液化天然氣接收站。第1期工程設置2座16萬公秉儲槽及相關氣化設施。配套南公用碼頭開發約45公頃，規畫停靠26萬公秉等級LNG船舶，以管線輸送天然氣至接收站儲存。

曹明指出，台灣電子、半導體外銷占比高，AI、運算中心、伺服器等產業用電需求攀升。在核電未回歸、風電與光電受天氣影響下，天然氣發電是現階段最穩定供電選項。煤改氣不僅可提升供電穩定度，也將大幅降低空氣汙染，未來施工與營運兼顧公安環保；回饋機制重新檢討評估。

曾文生表示，這是國內首例民營電廠自行興建天然氣接收站案例，台塑具完整產業鏈，不必仰賴中油供氣體系，對電力結構與能源穩定具指標意義。

台塑 六輕 天然氣 能源 雲林 台電 半導體

