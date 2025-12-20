新聞眼／避免交通助理員濫權 先畫清執法界線

台南市交通助理員制度6月試辦8月上路，議員質疑助理員僅受訓2個月即投入第一線，專業素質是否足夠、執法界線是否清楚，以及淪為「以開單為目的」，但市區長期違規停車嚴重，甚至釀成死亡事故，如何建立執法公信力，才能讓交通助理員政策獲得支持。

違停是市區長期問題，警方接獲檢舉須派員處理，在警力吃緊下，排擠其他治安交通勤務，議會支持引進交通助理員，分擔警力。交通大隊統計，助理員上路初期，8月取締嚴重違規停車5038件、9月3489件、10月1131件，顯示違停情形遠超過一般想像，反映過去取締量能不足，卻也成質疑焦點。

有民眾收到罰單，稱助理員形同「變相檢舉魔人」，議員批制度偏離初衷。警方說助理員初期平均每日開單約10件，後檢討改採限定路段、限定項目後，降至每日約2件；配置助理員6警分局轄區，8至9月死傷事故3229件，較去年同期減少61件、降幅1.9%，有初步成效但未說服反對者。

本月初中華西路因人行道遭違停車輛占用，機車被迫繞行摔車，79歲婦人遭後車輾過，重傷搶救多日不治；並排停車、占用路口與人行道已是重大事故常見肇因。如議員所言，嚴格取締重大違規目的在「救人命」，非製造社會對立。

警方認為交通助理員經考試、受訓與實習，整體表現認真，並非外界想像濫權執法，但也坦言制度執行面有檢討空間。調整以正面表列規範可開單違規態樣，限縮嚴重危害交通安全行為，清楚劃定可執法路段、建立透明督導申訴機制，讓交通助理員成為改善交通安全助力。