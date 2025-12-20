台南新營螺旋圓環優化標線 拚減少人車衝突

台南市新營圓環標線優化工程完工，引進國際先進「多車道螺旋圓環」設計理念，透過清楚車道導引與分流配置，降低車子與行人衝突風險，提升通行效率與行車安全，成為全台首座示範型螺旋圓環。

交通局指出，考量標線優化初期，部分用路人對新動線需適應，協調警局即日起3個月宣導期，勸導取代取締，協助民眾熟悉新圓環行車規則與路線配置；宣導期後將依通行情形滾動檢討，確保交通安全秩序。

圓環是新營區重要交通節點，串聯火車站、轉運站、市場、行政機關及柳營區，周邊銀行、商辦與店家林立。過去長期被反映人行道未完整銜接、車流秩序混亂、路肩過寬易誤認車道，加上路邊停車與違停，成為事故熱點。

標線優化重新畫分車行與步行空間，增設行人庇護區與明確指向標線，引導車輛安全、有序進出圓環。

交通局長王銘德表示，圓環改造以行人安全與公平路權為核心，透過標線重新設計，在車輛進入圓環前分流，搭配螺旋線車道與附設裙環，讓小型車順暢通行、大型車適度壓駛，尖峰時段有效消化車流，同時畫設分向槽化線及讓路線，強化駕駛禮讓觀念。圓環周邊停車格位同步調整，兼顧商業活動需求與行人安全。

依道路交通安全規則，行經圓環應禮讓環內車輛、停讓行人、保持行車間距正確變換車道。改造過程，交通局、新營區公所與市民、里長及民代溝通，公開設計藍圖，凝聚共識，重點包括串聯人行道系統、增設庇護空間，打造更安全舒適步行環境，兼顧圓環通行效率。

緊鄰中正路2座公車站同步完成標線調整，增設公車彎，讓公車停靠不再影響主線車流。