台南交通助理員 擬恢復並排、人行道等3類違停開單

台南市聘用18名交通助理員協助違規開單，部分議員對開單數量不滿，市長黃偉哲上月宣布暫緩開單，議會臨時會聯審明年度預算1千1百多萬元，審議通過，同時針對「並排停車、停在人行道及停在路口10公尺紅線內」3大違停，賦予交通助理員開單權限，也有初步共識。交通大隊說，將檢討並呈報市長與議會後，初期以有共識部分恢復開單。

因應警力不足，台南今年聘用18名交通助理員，分派市區6個分局協助違規停車開單取締，8月上路，2個月開出8千多張罰單，議員指引發民怨，黃偉哲宣布暫緩開單，檢討重新執法規範，加強助理員訓練管理。

議員林依婷表示，對未影響交通短暫違停或臨停行為，可勸導處理，重大違規不是用勸導解決問題，應依法開單取締，讓違規者記取教訓，因為會危害交通安全，甚至是人命，交通助理員開單是法規賦予職責，不能因輿論或壓力被剝奪，應檢討「怎麼開、如何更精準」，不是「不能開」。

台南交通大隊長黃宗仁說，會先針對較無爭議3項重大違規研擬恢復開單取締。由6警分局先盤點轄內易發生違停、且易導致交通事故路段，例如中華西路及中西區觀光熱區，完成正面表列，呈報市長並向議會說明再執行。

黃宗仁指出，開罰單是遏止重大違停最直接、有效手段。最近發生休旅車違停人行道、占用部分慢車道，導致機車繞行時重心不穩摔車，乘客遭後方車輛輾壓搶救多日不治；另有並排停車，機車為閃避違停汽車切入外側車道時，易遭後車追撞，風險極高。除3大違規項目外，也將檢討並逐步納入公車站牌前後10公尺、消防栓周邊違規停車等態樣，視情況恢復開單取締。